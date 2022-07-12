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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti
Eskişehir'de park halindeki ticari aracına çarpıldığını gören Gürkan Güler, sileceğe bırakılan notu ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce gözlerine inanamadı. Çarpan sürücü yazdığı notta hasardan dolayı özür dilerken Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 15:38Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 15:40