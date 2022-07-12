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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Eskişehir'de park halindeki ticari aracına çarpıldığını gören Gürkan Güler, sileceğe bırakılan notu ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce gözlerine inanamadı. Çarpan sürücü yazdığı notta hasardan dolayı özür dilerken Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 15:40
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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.

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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm.

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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

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Eskişehir’de akıllara durgunluk veren olay! İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti