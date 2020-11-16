Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

7 YIL SONRA TRABZON'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulundu.