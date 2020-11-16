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Haberler Galeri Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

Trabzon'da görüldükten sonra Yozgat'ta vurulmuş halde bulunan yakalı toy kuşundan sonra bir skandal da Karabük'te yaşandı. Karabük'te bir şahin, kafatasından vurulmuş halde bulundu. Yaralı şahin tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 23:37
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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

1912'de Kars'ta görüldükten sonra 2013 yılında Konya'da görülen yakalı toy kuşu 7 yıl sonra Trabzon'da ortaya çıkmıştı. Anadolu'da nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu, Trabzon'da görüldükten sonra Yozgat'ta yaralı olarak bulunmuştu. Yozgat'taki skandalın ardından bir ilginç haber'de Karabük'ten geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

ŞAHİNİ KAFASINDAN VURDULAR

Bir şahin Karabük'te yarlı halde bulundu. Tedavi altına alınan şahinin kafasından vurulduğu ortaya çıktı.

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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

Veteriner kliniğinde yapılan muayenede şahinin kafatasında av tüfeğinden çıkan saçma olduğu tespit edildi

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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

Operasyonla kafatasındaki saçma çıkarılan kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!

7 YIL SONRA TRABZON'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulundu.