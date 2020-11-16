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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
Trabzon'da görüldükten sonra Yozgat'ta vurulmuş halde bulunan yakalı toy kuşundan sonra bir skandal da Karabük'te yaşandı. Karabük'te bir şahin, kafatasından vurulmuş halde bulundu. Yaralı şahin tedaviye alındı.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 23:31Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 23:37
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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
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Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!
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12
Bir şahin kafasından vurulmuş halde bulundu! Yozgat'tan sonra 2. skandal Karabük'te yaşandı!