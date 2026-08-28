Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir
Sıcak havalarda ilaçları buzdolabına koymak güvenli bir önlem gibi görünse de her ürün için doğru değil. Gereğinden fazla sıcak veya soğuk ortam, ilaçların yapısında dışarıdan fark edilemeyen değişikliklere yol açabiliyor.
İlaçların tamamı buzdolabında saklanmıyor. Yalnızca soğukta korunması gerektiği açıkça belirtilen ürünlerin 2 ila 8 derece arasındaki ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Oda sıcaklığında tutulması gereken ilaçları buzdolabına koymak, soğukta saklanan ürünleri dondurmak veya yaz aylarında otomobilde bırakmak fiziksel ve kimyasal bozulma riskini artırıyor. Üstelik bu değişim her zaman renk, koku ya da görünümden anlaşılmıyor.
HER İLAÇ BUZDOLABINA KONULMAZ
Hava sıcaklığının yükseldiği dönemlerde ilaçları buzdolabına yerleştirmek yaygın bir koruma yöntemi olarak görülüyor. Ancak Sağlık Bakanlığının sitesinde yayımlanan bilgilere göre yalnızca özel saklama koşulu bulunan ilaçların buzdolabında tutulması gerekiyor.
Bu ürünler genellikle 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıkta korunuyor. İlacın donması ise içeriğinin zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle buzdolabında saklanması gereken ürünlerin dondurucuya veya donma riskinin yüksek olduğu bölümlere yerleştirilmemesi önem taşıyor.
Oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereken ilaçlar için de gereksiz soğuk doğru bir saklama yöntemi oluşturmuyor. İlacın konulacağı yer alışkanlığa göre değil, ambalajında ve kullanma talimatında belirtilen koşullara göre belirleniyor.
BOZULAN İLAÇ DIŞARIDAN ANLAŞILMAYABİLİR
Yüksek sıcaklık veya yoğun nem bazı tabletlerde ufalanma, yumuşama ve renk değişikliği oluşturabiliyor. Ancak gözle görülür bir değişiklik bulunmaması, ilacın yapısının kesin olarak korunduğu anlamına gelmiyor.
Isıya maruz kalan bazı etken maddelerde dış görünüşe yansımayan değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu nedenle yanlış koşullarda bekletilen bir ilacın yalnızca rengine, kokusuna veya biçimine bakılarak güvenli olduğuna karar verilmemesi gerekiyor.
OTOMOBİLDEKİ SICAKLIK 60 DERECEYE ULAŞABİLİYOR
Yaz aylarında güneş altında park edilen araçların iç sıcaklığı kısa sürede 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Torpido gözünde, bagajda veya koltuk üzerinde bırakılan ilaçlar bu ortamda yüksek ısıya maruz kalıyor.
Düzenli kullanılan ilaçların yolculuk sırasında otomobilde bırakılmaması, saklama koşullarına uygun biçimde çantada veya el bagajında taşınması gerekiyor. Soğuk ortamda korunması gereken ürünlerde ise ambalaj ve taşıma talimatlarının esas alınması önem taşıyor.