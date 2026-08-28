-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sıcak havalarda ilaçları buzdolabına koymak güvenli bir önlem gibi görünse de her ürün için doğru değil. Gereğinden fazla sıcak veya soğuk ortam, ilaçların yapısında dışarıdan fark edilemeyen değişikliklere yol açabiliyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 1

İlaçların tamamı buzdolabında saklanmıyor. Yalnızca soğukta korunması gerektiği açıkça belirtilen ürünlerin 2 ila 8 derece arasındaki ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Oda sıcaklığında tutulması gereken ilaçları buzdolabına koymak, soğukta saklanan ürünleri dondurmak veya yaz aylarında otomobilde bırakmak fiziksel ve kimyasal bozulma riskini artırıyor. Üstelik bu değişim her zaman renk, koku ya da görünümden anlaşılmıyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 2

HER İLAÇ BUZDOLABINA KONULMAZ

Hava sıcaklığının yükseldiği dönemlerde ilaçları buzdolabına yerleştirmek yaygın bir koruma yöntemi olarak görülüyor. Ancak Sağlık Bakanlığının sitesinde yayımlanan bilgilere göre yalnızca özel saklama koşulu bulunan ilaçların buzdolabında tutulması gerekiyor.

Bu ürünler genellikle 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıkta korunuyor. İlacın donması ise içeriğinin zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle buzdolabında saklanması gereken ürünlerin dondurucuya veya donma riskinin yüksek olduğu bölümlere yerleştirilmemesi önem taşıyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 3

Oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereken ilaçlar için de gereksiz soğuk doğru bir saklama yöntemi oluşturmuyor. İlacın konulacağı yer alışkanlığa göre değil, ambalajında ve kullanma talimatında belirtilen koşullara göre belirleniyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 4

BOZULAN İLAÇ DIŞARIDAN ANLAŞILMAYABİLİR

Yüksek sıcaklık veya yoğun nem bazı tabletlerde ufalanma, yumuşama ve renk değişikliği oluşturabiliyor. Ancak gözle görülür bir değişiklik bulunmaması, ilacın yapısının kesin olarak korunduğu anlamına gelmiyor.

Isıya maruz kalan bazı etken maddelerde dış görünüşe yansımayan değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu nedenle yanlış koşullarda bekletilen bir ilacın yalnızca rengine, kokusuna veya biçimine bakılarak güvenli olduğuna karar verilmemesi gerekiyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 5

OTOMOBİLDEKİ SICAKLIK 60 DERECEYE ULAŞABİLİYOR

Yaz aylarında güneş altında park edilen araçların iç sıcaklığı kısa sürede 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Torpido gözünde, bagajda veya koltuk üzerinde bırakılan ilaçlar bu ortamda yüksek ısıya maruz kalıyor.

Düzenli kullanılan ilaçların yolculuk sırasında otomobilde bırakılmaması, saklama koşullarına uygun biçimde çantada veya el bagajında taşınması gerekiyor. Soğuk ortamda korunması gereken ürünlerde ise ambalaj ve taşıma talimatlarının esas alınması önem taşıyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 6

BANYO VE MUTFAKTA NEM RİSKİ

Banyo dolapları kolay ulaşılabilir olması nedeniyle ilaç saklamak için tercih edilebiliyor. Ancak duş ve sıcak suyun oluşturduğu nem, özellikle tablet ve kapsüllerin dayanıklılığını etkileyebiliyor.

Mutfakta bulunan ocak, fırın ve su ısıtıcısı çevresindeki dolaplar da sıcaklık değişimleri nedeniyle uygun saklama alanı oluşturmuyor. Doğrudan güneş ışığı alan bölümler de ilaçların korunması açısından risk taşıyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 7

İLAÇLAR NEREDE SAKLANMALI?

Bütün ilaçlar için geçerli tek bir saklama sıcaklığı bulunmuyor. Bazı ürünlerin oda sıcaklığında, bazılarının ise kontrollü biçimde buzdolabında tutulması gerekiyor. Doğru koşul, ilacın ambalajında ve kullanma talimatında açıkça belirtiliyor.

Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir 8

Oda sıcaklığında korunması gereken ilaçların serin, kuru, güneş görmeyen ve çocukların erişemeyeceği güvenli bir alanda saklanması gerekiyor. Ürünlerin kendi ambalajından çıkarılmaması, hem saklama bilgilerinin hem de son kullanma tarihinin takip edilmesini kolaylaştırıyor.

İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı
Sonraki Galeri
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin