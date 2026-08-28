Her ilaç buzdolabına konur mu? Yanlış saklama ilacın yapısını bozabilir

İlaçların tamamı buzdolabında saklanmıyor. Yalnızca soğukta korunması gerektiği açıkça belirtilen ürünlerin 2 ila 8 derece arasındaki ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Oda sıcaklığında tutulması gereken ilaçları buzdolabına koymak, soğukta saklanan ürünleri dondurmak veya yaz aylarında otomobilde bırakmak fiziksel ve kimyasal bozulma riskini artırıyor. Üstelik bu değişim her zaman renk, koku ya da görünümden anlaşılmıyor.

Bu ürünler genellikle 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıkta korunuyor. İlacın donması ise içeriğinin zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle buzdolabında saklanması gereken ürünlerin dondurucuya veya donma riskinin yüksek olduğu bölümlere yerleştirilmemesi önem taşıyor.

Hava sıcaklığının yükseldiği dönemlerde ilaçları buzdolabına yerleştirmek yaygın bir koruma yöntemi olarak görülüyor. Ancak Sağlık Bakanlığının sitesinde yayımlanan bilgilere göre yalnızca özel saklama koşulu bulunan ilaçların buzdolabında tutulması gerekiyor.

Oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereken ilaçlar için de gereksiz soğuk doğru bir saklama yöntemi oluşturmuyor. İlacın konulacağı yer alışkanlığa göre değil, ambalajında ve kullanma talimatında belirtilen koşullara göre belirleniyor.

BOZULAN İLAÇ DIŞARIDAN ANLAŞILMAYABİLİR

Yüksek sıcaklık veya yoğun nem bazı tabletlerde ufalanma, yumuşama ve renk değişikliği oluşturabiliyor. Ancak gözle görülür bir değişiklik bulunmaması, ilacın yapısının kesin olarak korunduğu anlamına gelmiyor.

Isıya maruz kalan bazı etken maddelerde dış görünüşe yansımayan değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu nedenle yanlış koşullarda bekletilen bir ilacın yalnızca rengine, kokusuna veya biçimine bakılarak güvenli olduğuna karar verilmemesi gerekiyor.