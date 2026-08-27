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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 27 Ağustos 2026 Perşembe günü bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ programına göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere farklı ilçelerdeki belirli adreslere geçici süreyle enerji verilmiyor.

İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 1

BEDAŞ, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi uygulanacak mahalle ve sokakları açıkladı. Planlı çalışmalardan etkilenen haneler ile iş yerlerinde kesintinin başlangıç ve bitiş saati adrese göre değişiyor. Bazı bölgelerde 09.00'da başlayan çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanırken, vatandaşların elektriklerin dönüş saatini ilçe ve mahalle bazında kontrol etmesi gerekiyor.

İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 2

27 AĞUSTOS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BEDAŞ'ın yayımladığı programda kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların yanı sıra çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri de yer alıyor. Kesintiler ilçelerin tamamını kapsamıyor; yalnızca bakım, yatırım veya bağlantı çalışması yapılacak adreslerde uygulanıyor. İşte 27 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi programı kapsamında açıklanan ilçeler ve saat aralıkları:

İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 3

Arnavutköy

  • 09:00 - 17:00: Bolluca Mah. ve civarı.
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 4

Avcılar

  • 09:00 - 17:00: Gümüşpala Mah. (Alev Çıkmazı, Azim, Candan, Baltaban, Damataşı, Dik, E-5 Yanyol 1 (Londra Asfaltı), Elifoğlu, Gamze, Gülizar, Gümüşpala, Hacışerif, Handan, Hazine, Kırmızı Fener, Kuruçeşme, Mürvet, Nalan, Paşa, Sarp, Seyisoğlu, Çapari, Çiroz, İdare, İncebel, İncebey, İpek, İskece Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Cihangir Mah. (Akgül, Avcıbaşı, Ayık, Bağ, Ormanlı, Susuzbağ, Şenlik Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 5

Bağcılar

  • 09:00 - 17:00: Mahmutbey Mah. (2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., Mostar Köprüsü, Peyami Safa Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Mahmutbey Mah. (2552., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., Mostar Köprüsü, Millet, Şehit Mahmut Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 6

Bahçelievler

  • 09:00 - 17:00: Şirinevler Mah. (Mahmutbey 12., Mahmutbey 13. Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Bahçelievler Mah. ve civarı.
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 7

Başakşehir

  • 09:00 - 18:00: Kayabaşı Mah. ve civarı.
  • 13:00 - 17:00: Altınşehir Mah. (115., Avşar, Aybek, Aydemir, Burçak, Gülten, Kale, Kızılırmak, Melen, Osmanlı, Uğur, Yavuz Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. / Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.
  • 09:00 - 18:00: Kayabaşı Mah. (Bayraktar, Kayaşehir Sk. ve civarı).
  • 13:30 - 18:00: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. (10., 11., 12., 7., Gardenya, Gelincik, Karanfil, Lale, Mustafa Kemal Atatürk, Zambak Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 8

Beşiktaş

  • 09:00 - 17:00: Ulus Mah. (Eriş, Geçgel Çıkmazı, Gürkan, Niğbolu Çıkmazı, Setaltı, Sürekli, Tekerler, Yelken, Çubukçu, Öztopuz, Şehit İbrahim Akpınar Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Gayrettepe Mah. (Vefabey, Yıldız Posta Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 9

Beylikdüzü

  • 09:00 - 17:00: Dereağzı Mah. (Bahariye, Beste, Kocatepe, Lokum, Sultan Fatih Sk.) / Kavaklı Mah. (Bayrak, Candeniz, Demokrasi, Fatih, Füsun, Gamze, Gayret, Gülsen, Kanarya, Kocatepe, Melik, Sancak, Zeki Müren Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Yakuplu Mah. (Osman Gazi Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 10

Beyoğlu

  • 09:00 - 17:00: Arap Cami Mah. (Fermenciler, Kürekçiler Kapısı, Perçemli, Tersane Sk.) / Bereketzade Mah. (Bankalar Sk.) / Müeyyetzade Mah. (Arşın, Aynalı Lokanta, Kemeraltı, Necatibey Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Piyalepaşa Mah. (Avcılar, Açık, Can, Can Kardeşler, Cemiyet, Diri, Güzeller, Kayışoğlu, Küçük Efem, Menevşe, Merdivenli, Okçular Çeşme, Piyalepaşa, Sağlık Ocağı, Toros, Yarpuz, Çiçek, Ülev, Şenay, Şirince Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 11

Büyükçekmece

  • 09:00 - 17:00: Hürriyet Mah. (Başak 2, Daryol, Dede Efendi, Define 1, Derman, Dokuzeylül, Dolunay, Doğramacı, Düğün, Dilaver, Dinç, Divitçi, Gülhanım, Hanımağa, Kavak, Lale 3, Çam, Çeşmeyolu, İstiklal Sk.) / Ulus Mah. (Mani, Mehtap 1, Melek, Çiğdem, İbrahimpaşa, İhsaniye, İkiz, İmar, İrfan, İstiklal Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Sinanoba Mah. (Akkaya, Aydınç, Begüm, Gülhayat, Seyran 2, Çarmıklı, Şebboy Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Atatürk Mah. (Kordonboyu, Münir Özkul Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 12

Çatalca

  • 09:00 - 17:00: Oklalı Mah. (Şahinler Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 13

Esenler

  • 08:30 - 16:30: Oruçreis Mah. ve civarı.
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 14

Esenyurt

  • 09:00 - 17:00: Akevler Mah. (1015., 1057., 1059., Fatih Sultan Mehmet Sk.) / Talatpaşa Mah. (1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1018., 1021., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1047., Fatih Sultan Mehmet Sk.) / Yeşilkent Mah. (Fatih Sultan Mehmet Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: İncirtepe Mah. (243., 252., Turgut Özal, İnönü Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 15

Eyüpsultan

  • 09:00 - 17:00: Mimar Sinan Mah. (Cendere Yolu, Sarı Lale Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Işıklar Mah. ve civarı.
  • 09:00 - 18:00: Akşemsettin Mah. (Arı, Erciyes, Vural Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Güzeltepe Mah. (1. Neşeli, Baki, Dikmen, Latife, Metin, Orbay, Sevincan, Çiğdem, Üçtepe Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Mimar Sinan Mah. (Cendere Yolu Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Akşemsettin Mah. (1. Mis, Erciyes, Evyap, Fatih Sultan, Karadut, Kaya, Şafak Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 16

Fatih

  • 10:00 - 18:00: Hırka-i Şerif Mah. (Arpa Emini Köprüsü, Keçeciler, Keçeciler Çıkmazı, Sofalı Çeşme Sk.) / Karagümrük Mah. (Arpa Emini Köprüsü, Sofalı Çeşme, Şehit Ümit Akbaş Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Karagümrük Mah. (Özgür Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 17

Gaziosmanpaşa

  • 10:00 - 17:00: Karadeniz Mah. (1179. Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 18

Güngören

  • 09:00 - 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (General Ali Rıza Gürcan, Gündoğdu, Kınalıtepe, Mete, Nazım Erten Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (Gülbayır, Gündoğdu, Nadide, Sırpsındığı, Turunçlu Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Mehmet Nesih Özmen Mah. (Alaybey, Fatih, Kasım, Kızılcık Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Sanayi Mah. (Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfaltı, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık, Yunus Emre Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (Akpınar, Altay, Şair Ahmet Kutsi Tecer Sk.) / Mehmet Nesih Özmen Mah. (Kasım Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Haznedar Mah. (Bahçe, Bağcılar, Burcu, Birol, Ergene, Kınalı, Meriç, Osmanpaşa, Parmak, Rüzgarlı, Seyhan, Sönmez, Tunca, Yeşilırmak, Çapa, İlkyuva Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Sanayi Mah. (Ferah, Gamze, Mine, Saadet, Sancak Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 19

Kağıthane

  • 09:00 - 17:00: Hürriyet Mah. (Akasya, Akgül, Akış, Aktar, Akçaağaç, Akçaağaç Çıkmazı, Akçe, Altan, Alim, Ayça, Başyiğit, Berra, Beyder, Boyabat, Camialtı, Derebaşı, Derebaşı Kümesi, Dr. Cemil Bengü, Ertuğrul, Fidan, Güzel, Hudut, Kalamış, Kaynak, Kendir, Kestane, Kestane Kümesi, Köknar, Marmara, Masum, Mazi, Mehtap, Meltem Mah. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Hürriyet Mah. (Mürver, Nakış, Nezir, Nursema, Ocak, Parlak, Salkım, Saygı, Söğüt, Tarçın, Taşocağı Kümesi, Zembil, Zembil Kümesi, Camaltı, Çit, Çiçek Kümesi, Önder, İbrahim, İlke, İpek, İzzetpaşa, Şahende, Şenol Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 20

Küçükçekmece

  • 09:00 - 17:00: Atatürk Mah. (329. Sk. ve civarı).
  • 14:00 - 18:00: İstasyon Mah. (1. Funda, 1. Hanımeli, 1. Sarıçam, 1. Uğur, 1. Şeker, 1405. Çıkmaz, 3. Cami, Alaçam, Ayvaz Çeşme, Dinç, Kömürcü Yolu, Ordu, Site, Yarımburgaz Sk. ve civarı).
  • 15:00 - 18:00: Fevzi Çakmak Mah. (1. Karadeniz, 1. Tunç, 2. Fabrikalar, 3. Akasya, 903., 906., 913., Akçalar, Akif, Anadolu, Conker, Hür, Kabil, Kanarya, Kaya, Kuzey, Türkeli, Uçar, Varna, Çakır, İkizdere, Şehit Reşit Akbaba, Şeref Sk.) / Mehmet Akif Mah. (Babil Sk.) / Sultan Murat Mah. (Kaya, Oyuklu Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 21

Sarıyer

  • 10:00 - 16:00: Uskumruköy Mah. (Kilyos Sk.) / Zekeriyaköy Mah. (Aksak, Fırat, Kilyos Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Reşitpaşa Mah. (Katar Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Ayazağa Mah. (Kemerburgaz Sk. ve civarı).
  • 10:00 - 16:00: Zekeriyaköy Mah. (Allı Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Fırat, Kelebek, Tarakçı Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Yeniköy Mah. (Cemil Çıkmazı, Kumsuyu Özgür, Küçüktepe, Sait Halim Paşa, Tümen, Türkbostanı, Yenideniz, Özgürlük, Özgürlük Çıkmazı Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Yeniköy Mah. (Türkbostanı, Yasemen Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Ayazağa Mah. (Çakırlar Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Reşitpaşa Mah. ve civarı.
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 22

Silivri

  • 10:00 - 17:00: Selimpaşa Mah. (3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., 6093., 6122., Altınkök Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Yeni Mah. (Abdülhalik Renda, Ahmet Bozoğlu, Doktor Sadık Ahmet, Görele, Mustafa Bozoğlu, Mustafa Canbaz, Necati Erkara, Reis, Selcan Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Bekirli Mah. (Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, İncirli Sk.) / Fener Mah. (Gökün, Sanatsever, Uluşahin, Uğur Biçaker, Yengi Sk.) / Kurfallı Mah. (Cami, Emir Külal, Kale, Mürekkep, Safranbolu, Serdar, Uğur Biçaker, Şennur Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 23

Sultangazi

  • 10:00 - 17:00: 50. Yıl Mah. (2187., 2188., C, D Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 18:00: Cebeci Mah. (2. Cebeci, 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2562., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., Eski Edirne Asfaltı, P, Çanakkale Şehitleri Sk. ve civarı).
  • 10:00 - 17:00: 50. Yıl Mah. (2001. - 2105. arası tüm sokaklar, A, A-2, B, Orhan Gazi Sk.) / Esentepe Mah. (2367. Sk. ve civarı).
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı 24

Şişli

  • 10:00 - 17:00: Feriköy Mah. (Baruthane, Gediz, Kuyulubağ Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: Esentepe Mah. (Mahmut Muhtar, Müşir Derviş İbrahim, Müşir İsmail Hakkı, Tevfik Erdönmez Paşa, İrfan Baştuğ Paşa Sk.) / Fulya Mah. (Büyükdere Sk. ve civarı).
  • 09:00 - 17:00: İzzet Paşa Mah. (Buse, Hudut, Otluk Sk. ve civarı).
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