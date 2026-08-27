İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesilecek, 9 saat sürecek! BEDAŞ 27 Ağustos kesinti programı
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 27 Ağustos 2026 Perşembe günü bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ programına göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere farklı ilçelerdeki belirli adreslere geçici süreyle enerji verilmiyor.
BEDAŞ, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi uygulanacak mahalle ve sokakları açıkladı. Planlı çalışmalardan etkilenen haneler ile iş yerlerinde kesintinin başlangıç ve bitiş saati adrese göre değişiyor. Bazı bölgelerde 09.00'da başlayan çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanırken, vatandaşların elektriklerin dönüş saatini ilçe ve mahalle bazında kontrol etmesi gerekiyor.
27 AĞUSTOS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ'ın yayımladığı programda kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların yanı sıra çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri de yer alıyor. Kesintiler ilçelerin tamamını kapsamıyor; yalnızca bakım, yatırım veya bağlantı çalışması yapılacak adreslerde uygulanıyor. İşte 27 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi programı kapsamında açıklanan ilçeler ve saat aralıkları:
Arnavutköy
- 09:00 - 17:00: Bolluca Mah. ve civarı.
Avcılar
- 09:00 - 17:00: Gümüşpala Mah. (Alev Çıkmazı, Azim, Candan, Baltaban, Damataşı, Dik, E-5 Yanyol 1 (Londra Asfaltı), Elifoğlu, Gamze, Gülizar, Gümüşpala, Hacışerif, Handan, Hazine, Kırmızı Fener, Kuruçeşme, Mürvet, Nalan, Paşa, Sarp, Seyisoğlu, Çapari, Çiroz, İdare, İncebel, İncebey, İpek, İskece Sk. ve civarı).
- 09:00 - 17:00: Cihangir Mah. (Akgül, Avcıbaşı, Ayık, Bağ, Ormanlı, Susuzbağ, Şenlik Sk. ve civarı).
Bağcılar
- 09:00 - 17:00: Mahmutbey Mah. (2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., Mostar Köprüsü, Peyami Safa Sk. ve civarı).
- 09:00 - 17:00: Mahmutbey Mah. (2552., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., Mostar Köprüsü, Millet, Şehit Mahmut Sk. ve civarı).