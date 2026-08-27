BEDAŞ, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi uygulanacak mahalle ve sokakları açıkladı. Planlı çalışmalardan etkilenen haneler ile iş yerlerinde kesintinin başlangıç ve bitiş saati adrese göre değişiyor. Bazı bölgelerde 09.00'da başlayan çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanırken, vatandaşların elektriklerin dönüş saatini ilçe ve mahalle bazında kontrol etmesi gerekiyor.