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Her gün salata yerseniz ne olur? Şaşırtan sonuç
Yaz aylarıyla birlikte daha hafif yiyeceklere yönelen milyonlar, arama motorları vesilesiyle araştırmalara koyuldu. Kimileri sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak salatayı tercih ederken, kimileri de salata diyetiyle birlikte fit kalma umudunda. Peki, her gün salata yemek vücumuzda nasıl etkilerde bulunuyor? İşte sağlıklı salatalar için ipuçları ve salata ile beslenirsek vücudumuzda olacak değişiklikler...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 05:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 05:46
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