Her gün salata yerseniz ne olur? Şaşırtan sonuç

Her gün salata yemenin faydaları

Her 5 yılda bir yapılan yeni araştırmalar ile güncellenen Amerikan Sağlık Rehberine göre, iyi beslenmek için değişmeyen ilk temel kural bol bol sebze ve meyve yemektir ancak dikkatinizi çekelim, sadece salata ile beslenmek demiyor elbette.

Doğru bir salata diyeti için farklı besinlerinde menünüzde olması şart ve salata diyetlerinin en güzel yanı, salata içerisine farklı besinler koyarak güçlendirme imkanımızın olması. Her gün salata yenebilir, ancak nasıl salata? Önemli nokta işte burası.