9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Cips, kahve, tıraş bıçağı, duş jeli, şampuan, deodorant, güneş spreyi, güneş kremi, sıvı deterjan, deniz yatağı, deniz simidi, şişme havuz gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini merak edenler için güncel listeyi sayfamızda bir araya getirdik. İşte ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...