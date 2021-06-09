09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

ŞOK çarşamba indirimleri neler? Her hafta çeşit çeşit ürünleri indirim listesine alan ŞOK marketler, 9 Haziran tarihli indirim kampanyasında %50'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Haftanın kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine, bakım ürünlerinden yazlık ürünlere kadar çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler indirimli? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 09:35
  • 1
  • 15
9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Cips, kahve, tıraş bıçağı, duş jeli, şampuan, deodorant, güneş spreyi, güneş kremi, sıvı deterjan, deniz yatağı, deniz simidi, şişme havuz gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini merak edenler için güncel listeyi sayfamızda bir araya getirdik. İşte ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

Chips Master
150 gr
Sade incecik/Yoğurtlu/Cipso
150 gr/Tırtıklı ketçap

Cafe CrownIce Latte
16x13,8 gr+Bardak Hediyeli

Sarıyer Gazozï
6x200 ml

Cif Sprey Ultra Hız
1000 ml
Muftak /Banyo

  • 3
  • 15
9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

Gillette Permatik Poşet 5'li
Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı
Arko Men Traş Jeli Cool
Arko Traş Köpüğü Cool
Arko Traş Kolonyası Cool
Arko Traş Kremi Cool

  • 4
  • 15
9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

Head&Shoulders Şampuan
800 ml
Mentol /Klasik

Palmolive Duş Jeli Çeşitleri
500 ml+250 ml

  • 5
  • 15
9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...

Nivea Men Black&White Deodorant
Jagler EDT+Deo Set
Durex Kondom 12'li
Okey Kondom 12'li
Derby 10+3'lü
Sensodyne Hassas Bakım Diş Fırçası
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu