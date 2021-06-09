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9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...
ŞOK çarşamba indirimleri neler? Her hafta çeşit çeşit ürünleri indirim listesine alan ŞOK marketler, 9 Haziran tarihli indirim kampanyasında %50'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Haftanın kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine, bakım ürünlerinden yazlık ürünlere kadar çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler indirimli? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 09:35
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