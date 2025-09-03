Yaşam

Her gece 6 saat su kesilecek! İzmir için korkutan uyarı: Belediye yeni başlıyor ama su bitti

İzmir'de yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Bu düşüş kentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintilerini beraberinde getirdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

ahaber.com.tr
Tahtalı Barajı artık alarm veriyor. 2008'den bu yana ilk defa yüzde 5,5'e düştü. Tahtalı artık kupkuru.

HER GECE 6 SAAT SU KESİLECEK
Peki, nasıl önlemler alınmalı? Bundan sonra ne yapılmalı? İzmir Büyükşehir Belediyesi nerede yanlış yaptı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu aktardı. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ÇOK UYARDIK AMA BELEDİYE ÖNLEM ALMADI"

Bugün itibariyle yüzde 5,57 haftaya da 4'ü göreceğiz kesinlikle. Uyardık çok uyardık özellikle 2020'den sonra mektuplar da yazdık belediye başkanlarına hem Tunç Soyer'e hem Cemil Tugay'a kuraklık çok ciddi olarak geliyor önlemler alınması lazım diye ama şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı.

"YÜZDE 3'LERE KADAR İNECEK"

Su bitecek kuraklık mutlaka gelecek ama bugün ama yarın artık ciddi anlamda kuraklık geliyor B ve C planlarını yapalım. Yeni sondaj yapılacak su alınabilecek yerlerin saptanması gerekirken maalesef belediye şu anda daha yeni başlıyor. Gördes tamamen bitti burası bitti ve çok yakında önümüzdeki hafta yüzde 4'ü göreceğiz zaten. Eylül sonunda da yüzde 3'lere kadar inecek.

"LA NİNA DEMEK KURAKLIK DEMEKTİR"

La Nina dönemi dediler şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü. La Nina demek kuraklık demektir. Yani ortalamanın altında bir yağış alacağız demektir Kasım ayına kadar öyle saptanıyor. Yani yağmur yağsa bile önce toprak doyacak sonradan baraja su gelecek. O kadar kolay kolay değil. Burada olay İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kesinlikle İZSU'da jeoloji mühendisleri ve hidrologların olması lazım bunların olsaydı biz bugünleri yaşamazdık şu ana kadar çoktan önlemler alınmıştı.

"BELEDİYE YENİ BAŞLIYOR AMA SU BİTTİ"

Ben olsam geçen sene zaten keserdim ben suları haftada iki gün. Çünkü iklimlerde böyle mucize falan beklenmeyecek. Mucize ters olur iklimlerde. Çok soğur ve bir anda kuraklık gelir. Ama bir anda yağışlar artmaz. Yapılması gereken şeyler çok çok önce yapılması gerekiyordu. Daha yeni başlıyor belediye ama su bitti.

