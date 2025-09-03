Her gece 6 saat su kesilecek! İzmir için korkutan uyarı: Belediye yeni başlıyor ama su bitti

"BELEDİYE YENİ BAŞLIYOR AMA SU BİTTİ"

Ben olsam geçen sene zaten keserdim ben suları haftada iki gün. Çünkü iklimlerde böyle mucize falan beklenmeyecek. Mucize ters olur iklimlerde. Çok soğur ve bir anda kuraklık gelir. Ama bir anda yağışlar artmaz. Yapılması gereken şeyler çok çok önce yapılması gerekiyordu. Daha yeni başlıyor belediye ama su bitti.