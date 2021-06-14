BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

Her hafta salı kampanyalarıyla dikkatleri çeken BİM marketler, bu hafta sürpriz ürünleri satışa çıkartmaya hazırlanıyor. Cepleri rahatlatacak indirim listesinde birçok kategoriden ürün bulunuyor. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, saşpuan, ıslak havlu, duş jeli, sıvı arap sabunu, çamaşır suyu, temizlik bezi seti, seyahat çantası, çift bıçaklı kullan at tıraş bıçağı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. 15 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kampanyaları...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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