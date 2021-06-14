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Haberler Galeri BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

Her hafta salı kampanyalarıyla dikkatleri çeken BİM marketler, bu hafta sürpriz ürünleri satışa çıkartmaya hazırlanıyor. Cepleri rahatlatacak indirim listesinde birçok kategoriden ürün bulunuyor. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, saşpuan, ıslak havlu, duş jeli, sıvı arap sabunu, çamaşır suyu, temizlik bezi seti, seyahat çantası, çift bıçaklı kullan at tıraş bıçağı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. 15 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kampanyaları...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:14
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BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 15 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda, temizlik ve bakım ürünleri yer alıyor. Salı günü indirimlerinin güncel listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 15 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi

Bebek Bezi Aylık Paket

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BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

Natural Slim Hijyenik Ped Gece

• 20'li

Natural Slim Hijyenik Ped Normal

• 30'lu

Tuvalet Kağıdı

• 32 'li
• 3 katlı

  • 4
  • 15
BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

Şampuan Doğanın Enerjisi + Saç Kremi

• 650 ml+200 ml

Sweet Summer Islak Havlu

• 3 x 52'li

Duş Jeli Men Sport

• 750 ml

  • 5
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BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı

Sıvı Arap Sabunu

• 2.75 ml

Çamaşır Suyu

• 1 L

Bulaşık Makine Tableti

• 80'li
• 0,63 TL adet fiyatı

Temizlik Bezi Seti

• 5'li