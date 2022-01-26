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Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Bu besinlere dikkat | Farkına varmadan kendinizi zehirleyebilirsiniz
Bazı besinler buzdolabına konulduğu zaman hastalığa neden oluyor. Günlük hayatta yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin de kansere yol açtığını biliyor musunuz? Peki, hangi besinleri buzdolabına koymak zararlı? Hangi besinler kansere neden oluyor? İşte besinlerle ilgili merak ettiklerinizin cevabı.