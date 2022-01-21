Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır oturdukları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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