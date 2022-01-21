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Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır oturdukları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 16:33
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Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

ABD'de 50 yıldır yaşadıkları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen aile ekipleri eve çağırırken herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

Bartlett'in Arılara Fısıldayan Adamı David L. Glover, ABD'nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veriyor.

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Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden toplayan Glover, onları arıcılar için yeniden çoğaltmaya çalışıyor. 10 yıldır hizmet veren David L. Glover ilginç bulduğu hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor...

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Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

Arılara Fısıldayan Adam, son olarak bugüne kadar karşılaştığı en büyük arı kovanını nasıl duvarın içinden çıkardığını anlattı. Yıllar içinde evlerden oldukça büyük arı kovanları çıkardığını anlatan Glover geçtiğimiz hafta karşılaştığı en büyük arı kovanını yerinden çıkardığını söyledi.

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Termal kamera ile tespit ettiler! Gelen sesler sonrası duvarın arkasından çıkanlar ev sahibini şaşırttı | Bu kadarını o da beklemiyordu

50 yıldır evde giderek çoğalan sürünün sesini, evin sahiplerinden Stephen duymuş ve Arılara Fısıldayan Adam'dan yardım istemişti. Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti. Termal kamera ile arıların toplandığı bölge hemen belli oldu.