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Haberler Galeri Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

Cuma mesajları... Bugün Ramazan ayının 15'inci gününü idrak eden Müslümanlar, hem Ramazan ayı olması nedeniyle hem de Cuma gününün gelmesi nedeniyle büyük bir sevinç içinde. Ramazan ayını oruç tutarak geçiren vatandaşlar, Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününü de ibadetlerle geçirecek. Cuma günü tebrik için en çok tercih edilen cuma mesajları her hafta olduğu gibi bugün de en çok aranılanlar arasında girdi. Sizler için en yeni ve değişik cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte paylaşılabilecek resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:24
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Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bugün de en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en yeni cuma mesajlarını araştırmaya başladılar. Günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılan cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Sayfamızdan resimli, yazılı, en yeni cuma mesajlarına ulaşabilir, ister sosyal medyadan isterseniz de kısa mesaj yoluyla paylaşım yapabilirsiniz...

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Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

EN YENİ CUMA MESAJLARI

-Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

-Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'an-ı Kerim'e, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

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Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

-"Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir." (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar

-Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

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Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

-Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

-Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.

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Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları

-Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

-Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...