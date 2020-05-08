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Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
Cuma mesajları... Bugün Ramazan ayının 15'inci gününü idrak eden Müslümanlar, hem Ramazan ayı olması nedeniyle hem de Cuma gününün gelmesi nedeniyle büyük bir sevinç içinde. Ramazan ayını oruç tutarak geçiren vatandaşlar, Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününü de ibadetlerle geçirecek. Cuma günü tebrik için en çok tercih edilen cuma mesajları her hafta olduğu gibi bugün de en çok aranılanlar arasında girdi. Sizler için en yeni ve değişik cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte paylaşılabilecek resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:24
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