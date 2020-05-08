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Haberler Galeri BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu, BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. BİM marketlerden yapılan açıklamada, 9-10 Mayıs'ta 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 8 Mayıs aktüel ürünler listesi 6 Mayıs'ta satışa çıkarıldığı bildirildi. Cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Peki, BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 8 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:02
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BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 8 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin bu haftaki indirimleri sürprizlerle dolu. Anneler Günü'ne özel birbirinden muhteşem ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM, 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma indirimlerini çarşamba günü satışa çıkarmıştı. Peki, haftanın indirimleri neler? BİM'de bu hafta neler var? İşte 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Meizu M6T Cep Telefonu

• Ram 3 GB
• Dahili Hafıza 32 GB
• Batarya
• 3300 mAh
• Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar
• 5.7 inch"
• HD+ Ekran
• 1,5 GHz
• 8 Çekirdek İşlemci
• Arka Kamera 13 MP +2 MP
• Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
• 4,5 G • Android İşletim Sistemi
• Bluetooth 4.0
• 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir

Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah

• Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım
• Bluetooth 5.0

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BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Büyük Haşere Öldürücü

• Yüksek dereceli LED lamba yüksek verimlilikte haşere çeker
• Alüminyum kasa ile hafif ve dayanıklıdır

Taşınabilir Şarj Aleti

• 10.000 mAh
• Aynı anda 2 cihazı şarj edebilir

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BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Casio
Kol Saati

• Dijital
• Metal kordon

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BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...