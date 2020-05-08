BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu, BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. BİM marketlerden yapılan açıklamada, 9-10 Mayıs'ta 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 8 Mayıs aktüel ürünler listesi 6 Mayıs'ta satışa çıkarıldığı bildirildi. Cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Peki, BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 8 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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