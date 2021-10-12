Haydarpaşa Garı'nda heyecanlandıran keşif! Peronların altından tarih fışkırdı
Antik kaynaklarda 'Khalkedon' yani 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihi Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 3 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda elde edilen kalıntılar M.Ö. 5. yüzyıldan başlayarak tarihe ışık tutuyor.
Giriş Tarihi: 12.10.2021
14:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
15:23
Haydarpaşa Garı'nda heyecanlandıran keşif! Peronların altından tarif fışkırdı
YÜZDE 49'U TAMAMLANDI PERONLAR KALDIRILDI Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan Kadıköy yani Khalkedon'un tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Hummalı çalışmanın sürdüğü kazı alanı havadan da görüntülendi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Haydarpaşa Garı'nda heyecanlandıran keşif! Peronların altından tarif fışkırdı
Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı Dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2. Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunurken, bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bin ve iyi durumda olan ve okunabilen sikke sayısı ise 12 bine çıktı.
Haydarpaşa Garı'nda heyecanlandıran keşif! Peronların altından tarif fışkırdı
HELENİSTİK DÖNEME AİT ANIT MEZAR Kazı alanın en eski eseri Helenistik döneme ait yani 3 yüzyılda inşa edilen mezar anıtı olduğu düşünülen bir kalıntı. Kare formuna yakın bir yapıda olan kalıntıda bir de mermer lahit bulunuyor. Bu mezar anıtının hemen yanında ise 5-6 yüzyılda yapıldığı düşünülen temiz su boruları da bulunuyor.
Haydarpaşa Garı'nda heyecanlandıran keşif! Peronların altından tarif fışkırdı
YENİ BİR ÇOKLU MEZAR BULUNDU Peronların kaldırılmasıyla birlikte kazılarda yeni bir çoklu mezar daha tespit edildi. Henüz çalışmaların devam ettiği orta Bizans dönemine yani 10-11. yüzyıllara ait mezarda 8 kişinin kemikleri bulundu.
Haydarpaşa Garı'nda heyecanlandıran keşif! Peronların altından tarif fışkırdı
5 BÖLMELİ YAPI KOMPLEKSİ Peronların altındaki alanda 5 bölmeli önemli bir yapı komplesi ortaya çıkarıldı. İçinde sikke ve çanak çömleklerin bulunduğu yapı kompleksi 4-5 yüzyıllara tarihleniyor. Zemininde mermer blokların bulunduğu kompleksin özellikleri ise kazı çalışmalarıyla birlikte gün yüzüne çıkacak.