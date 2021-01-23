Havalar ne zaman ısınacak? 2021 cemreler ne zaman düşecek? İşte ilk cemre düşme tarihi...

Cemreler ne zaman düşecek? Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, havaların ısınmasına işaret eden cemrelerin düşme tarihini merak ediyor. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşme olayı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2021 cemreler ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre tarihleri...