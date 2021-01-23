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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Havalar ne zaman ısınacak? 2021 cemreler ne zaman düşecek? İşte ilk cemre düşme tarihi... Havalar ne zaman ısınacak? 2021 cemreler ne zaman düşecek? İşte ilk cemre düşme tarihi...
Cemreler ne zaman düşecek? Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, havaların ısınmasına işaret eden cemrelerin düşme tarihini merak ediyor. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşme olayı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2021 cemreler ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre tarihleri...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 16:00
Havalar ne zaman ısınacak? Kor yani ateş anlamına gelen 'cemre' üç aşamada gerçekleşiyor. İlki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise topraya düşen cemre olayının ardından havaların ısındığına inanılıyor. Yaz mevsiminin yaklaştığını simgeleyen cemre olayı, Şubat ayının yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2021 cemreler ne zaman düşecek? İşte ilk cemre düşme tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek.
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.