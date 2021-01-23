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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti Kapısının önünde beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren kişi büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden vatandaş, yumurtayı eline aldığında gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:37
Kapısının önünde tavuk besleyen bir kişi her sabah rutin olarak yaptığı kümesten yumurta toplama işini yaparken gözlerine inanamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerde duran bir yumurtada gariplik olduğunu fark eden kişi yumurtayı incelemek için eline alarak yakından baktı.
Yumurtanın yüzeyinde kabuk olmadığını anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.
KABUKSUZ YUMURTA NEDEN OLUR?
Tüm canlılarda olduğu gibi tavuklarında ya doğasına tabiatına uygun bir şekilde doğada yaşaması veya her ne kadar doğada yaşadığında aldıklarını alamasa da en azından ona en yakın vitamin,protein vs. ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmesi şarttır.
Geçmişte 'köy tavuğu' diye tabir edilen tavuklar yılda ortalama 80-100 yumurta yaparlardı. Tavukların yapılarıyla oynandığı için günümüzde en düşük verim veren tavuk ırkı bile 220 ve üzeri yumurta veriyor. Bu da doğal olarak yüksek verime uyarlanmış olan bu hayvanın eski köy tavuklarına nazaran daha fazla vitamin, protein vs. ihtiyacını doğuruyor.