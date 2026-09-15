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Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor

Giriş Tarihi:
İHA
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Hatay'da hasat dönemine hazırlanan ayçiçeği tarlaları, gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Antakya'nın Ovakent Mahallesi'ndeki tarlada sarı ayçiçekleri gökyüzünün renkleriyle buluşurken, fotoğraf tutkunları manzarayı görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor 1

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Hatay'da tarımsal ürünlerde hasat devam ederken, bazı ürünlerde ise hasat için gün sayılıyor.

HATAY'DA GÜN BATIMI MANZARASI: AYÇİÇEK TARLASI İLGİ ODAĞI OLDU
Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor 2

Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde olgunlaşan ayçiçekleri, gün batımıyla birlikte ortaya çıkan manzarasıyla yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Ayçiçeklerinin sarı tonlarının gökyüzünün renkleriyle buluşması, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor 3

Yol kenarında araçların yoğunlaşmasıyla zaman zaman kuyruk oluşurken, vatandaşların ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı anlar dronla görüntülendi.

Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor 4

"FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DURDUK"

Yoldan geçerken ayçiçeği tarlasını fark ederek fotoğraf çekmek için duran Altan Süner, "Ayçiçeği tarlasındayız. Yoldan geçerken gördük ve çok güzeller maşallah. Gün batımına doğru fotoğraf çekmek için bekliyoruz. Yol kenarında araçların hepsi durdu. Biz de görünce fotoğraf çekmek için durduk. Manzarası mükemmel" dedi.

Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor 5

"ÇOK GÜZEL BİR MANZARA GÖRDÜK"

İskenderun'dan gelirken ayçiçeği tarlasını fark ettiğini belirten Serdal Gösteren ise, "Burası ayçiçeği tarlası ve manzarası mükemmel. İskenderun'dan gelirken yol kenarına baktığımızda çok güzel bir manzara gördük. Birkaç fotoğraf çekmek için durduk, sonra yolumuza devam edeceğiz. Fotoğraflar çok güzel çıktı. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buradan geçenler durup fotoğraf çektirsinler. Görenlerin hepsi yol kenarında duruyor" şeklinde konuştu.

Doğal fotoğraf stüdyosu halini aldı! Vatandaşlar gün batımında akın ediyor 6

"ARAÇ KUYRUĞUNU GÖRÜNCE BİZ DE GELİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK"

Yol üzerindeki araç kuyruğunu görerek tarlaya geldiğini ifade eden Selin Tuzlu da, "Burası ayçiçeği tarlası ve çok hoş görünüyor. Biz de yoldan geçerken gördük ve hemen fotoğraf çektirmek için durduk. Her yeri çok güzel. Herkesin gelip fotoğraf çektirmesi için güzel bir yer. Yol üzerindeki araç kuyruğunu görünce biz de gelip fotoğraf çektirdik. Ayçiçekleri gün batımı olduğu için güneşe sırtlarını dönmüş. Gün batımına karşı fotoğraf çekilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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