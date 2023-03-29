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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremin Hatay'ın kıyı şeridinde yol açtığı tahribat, su altı kameralarıyla kaydedildi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, afetin izlerini gözlemlemek için Samandağ açıklarından başlayıp İskenderun Körfezi'ne kadar birçok noktada dalış yaptı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek'in de yer aldığı çalışmada, su altındaki tahribat kayıt altına alındı.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:51
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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, depremlerin kıyıdaki etkilerini gözlemlemek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının desteğiyle başlattığı çalışmaları sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!

Daha önce, Yayladağı ilçe sınırlarındaki Kel Dağı bölgesinde yaptıkları dalışla su altı mağarası "Büyük Mağara"nın depremlerde zarar görmediğini görüntüleyen ekibin sonraki durağı Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçeleri oldu.

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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi eğitmeni Mahmut İğde'nin de yer aldığı ekip, afetin izlerini görmek için Samandağ açıklarından başlayıp İskenderun Körfezi'ne kadar birçok noktada dalış yaptı.

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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!

FAY HATTININ SU ALTINDAKİ İZLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kıyı şeridinde birçok alandan kopan kaya parçalarını saptayan Ceylan ve beraberindekiler, depremlerde yıkılan Arsuz Oteli'nin kıyısındaki dere yatağında fay hattının oluşturduğu tahribatı da görüntüledi.

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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!

Ekibin, İskenderun ilçesindeki su altı çekimleri sırasında da balıkçı barınağının parçalanan ve büyük kısmı çöken mendireği kaydedildi.