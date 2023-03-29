'Bitcoin Safiye' paraları böyle götürmüş! 30 milyonluk Bitcoin vurgunu

Kendisini "Ekonomist-broker" tanıtan bir kadının, 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen olayda flaş gelişmeler yaşandı. "Bitcoin Safiye" olarak adlandırılan Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce'nin 24 milyon değerindeki 47 Bitcoin'i başka hesaplara aktardığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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