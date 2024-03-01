Hatay'da muhtar adayına cinsel içerikli tuzak! Görüntülü aramayı kabul etti hayatının şokunu yaşadı
Hatay'da muhtar adayı İsmail Bayır, telefonuna gelen görüntülü aramayı yanıtladı. Ancak 4 saniyelik görüşme sonrası başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcılar tarafından fotoğrafı cinsel içerikli sitede kullanılan Bayır, gelen tehdit telefonlarıyla ne yapacağını şaşırdı.
Giriş Tarihi: 01.03.2024
10:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:27
31 Mart yerel seçimlerine 1 ay gibi kısa bir süre kala muhtar ve belediye başkan adayları çalışmalarına aralıksız devam etti. Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde yaşayan İsmail Bayır'ın başına gelen herkesi şoke etti. İsmail Bayır, ömrünün geçtiği mahallesine hizmet için kolları sıvadı.
4 SANİYELİK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME…
Yaptırdığı afişlerde ve sosyal medya paylaşımlarında telefon numarasını paylaşan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen görüntülü telefon görüşmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bayır'ın tanımadığı numarayla yaptığı 4 saniyelik görüntülü görüşmede ekran fotoğrafı alındı ve cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlandı.
20 BİN EURO İSTEDİLER!
Sosyal medya üzerinden fotoğrafların paylaşılmasıyla tehdit edilen Bayır'ı arayan dolandırıcılar, 20 bin euro para istediler. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyen Bayır, dolandırıcıların 'bittin, muhtar olamayacaksın bu gidişle' mesajları arasında durumu polis ekipleriyle paylaştı. Dolandırıcılara para kaptırmadan yakayı kurtarmayı başaran Bayır, muhtar ve belediye başkan adaylarını bu tip dolandırıcılıklara karşı uyardı.
"FOTOĞRAFLARI YAYINLARIZ" TEHDİDİ
Yaptığı telefon görüşmesi sonrası sonra 20 bin euro istemek için dolandırıcıların kendisini aradığını ifade eden Bayır, "Ben konteynerimdeyken bir görüntülü arama geldi ve 3-4 saniye sürdü. Ekran fotoğrafını kaydettiler ve bunu cinsel içerikli fotoğrafın üzerine montajlamışlar. Beni bununla tehdit etmeye başladılar.
Bana 'ya 20 bin euro ödersin ya da bunları sosyal medyada yayınlarız' dediler. 'Muhtar olamayacaksın, seni mahvedeceğiz, hayatın mahvolacak' ya da '20 bin euro ödersen bu kayıtları sileceğiz' dediler. Ben buna istinaden 'tamam' dedim, bu fotoğrafları yayınlamakla tehdit etmeye devam ettiler. Ben bunları oyalama taktiği uygulayarak karakola gittim. Polis arkadaşlar da yardımcı oldular, herhangi bir para vermedim" dedi.