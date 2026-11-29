Çivi kalınlığındaki çatlağın üç ay içinde büyüdüğünü anlatan Ali Topakgöz, "Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı.

3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi 1 karışı geçmiş durumda. Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz" dedi.