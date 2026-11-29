Hatay'da kayaları ikiye bölen devasa yarıklar: Vatandaşlar korku ve panik içinde
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'nde son aylarda ortaya çıkarak toprak araziyi ve kayaları ortadan ikiye bölen devasa yarıklar mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yer yer 10 metre derinliğe ulaşan ve havadan da görüntülenen yarıklar evlerin 3 metre yakınına kadar ilerlerken, korku içinde yaşayan vatandaşlar bölgede inceleme başlatılmasını talep ediyor.
YARIKLAR YER YER 10 METRE DERİNLİĞE ULAŞTI
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'nin kırsalında son aylarda yarıklar oluşmaya başladı. Toprağı ve kayaları ikiye bölen yarıklar evlere yaklaşırken derinlikleri yer yer 10 metreye ulaştı. Mahalle sakinleri, havadan görüntülenen yarıkların nedeninin araştırılmasını istiyor.
"EVDE KORKUDAN UYUYAMIYORUZ"
Yarığın evinin yanı başından geçtiğini söyleyen Celal Bozca, "Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip, arka kısımdan yani tam köşeden gidiyor" dedi.
Çivi kalınlığındaki çatlağın üç ay içinde büyüdüğünü anlatan Ali Topakgöz, "Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı.
3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi 1 karışı geçmiş durumda. Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz" dedi.
Yarıkların giderek arttığını söyleyen İlyas Kara, "Aydınlılar Sokağı mevkiinde yarıklar oluşuyor sürekli. Her geldiğimde biraz daha aşağı kayma oluyor.