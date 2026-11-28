'Küçük dedektif' ihaneti yakaladı! Boşanma davasında kader değişti: Yargıtay'dan emsal karar

İstanbul'da görülen çekişmeli boşanma davasında bir "küçük dedektif" tüm dengeleri değiştirdi. Babasının telefonunu karıştırırken gizli mesajları fotoğraflayan ve TikTok'ta gezinirken babasını başka bir kadınla aynı araçta yakalayan çocuğun annesine verdiği o kayıtlar davanın kaderini baştan yazdı.

KADIN, EŞİNİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ İstanbul'da bir kadın, uzman çavuş olan eşinin farklı şehirlerde keskin nişancı olarak görev yaptığı dönemde eve ilgisiz kaldığını, eş ve baba olarak sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek boşanma davası açtı. Kadın, eşinin başka kadınlarla buluşarak sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini de ileri sürdü.

ÇOCUK, BABASININ TELEFONUNDAKİ MESAJLARI FOTOĞRAFLADI



Çiftin çocuğu, evde babasının telefonunu karıştırırken başka kadınlarla yaptığı yazışmaları fotoğrafladı. TikTok'ta gezinirken de babasının başka bir kadınla aynı araçta çekilen videosuna tesadüfen rastladı. Çocuk, fotoğrafları ve videoyu annesine verdi. Kadın, bunları sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiğine ilişkin delil olarak mahkemeye sundu.

BABA İDDİALARI REDDETTİ



Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen baba, zorlu görev koşulları nedeniyle eve geç gittiğini savundu. Mesaj ve görüntülerin rızası dışında ele geçirildiğini öne sürerek bunların hukuka aykırı delil sayılmasını istedi.

İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFLARI EŞİT KUSURLU BULDU



İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi, tarafları eşit kusurlu bularak kadının tazminat taleplerini reddetti. Dosya, istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesine taşındı.