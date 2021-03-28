Kaza, merkez İnönü Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerinde hasta bulunan İbrahim Ethem B. (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan K. (23) yönetimindeki otomobil, Tuzcular kavşağında çarpıştı.