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Haberler Galeri Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Son dakika haberi... Çorum'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 22:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 23:02
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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Kaza, merkez İnönü Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerinde hasta bulunan İbrahim Ethem B. (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan K. (23) yönetimindeki otomobil, Tuzcular kavşağında çarpıştı.

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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce kaldırıma sonra yol kenarındaki trafik lambasına çarptı.

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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle İnönü ve Akşemseddin Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sema U. (28), ambulansta bulunan sağlık görevlileri Merve G. (22), Emine Ceylan E. (33), hasta Neriman K. ve yanında refakatçi olarak bulunan Mert K., yaralandı.

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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler | Yaralılar var

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.