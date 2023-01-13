HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

Hac ön kayıtlarının duyurulmasının hemen ardından arama motorlarında "Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?", "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" aramaları hız kazandı. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında ön kayıt başvurularını yapabilecek. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Hac kayıt ve kurasına dair detaylar...