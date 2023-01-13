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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI
Hac fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kutsal toprakları ziyaret edip Allah (c.c)'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen binlerce kişiyi hac heyecanı sarmış durumda. 2023 Hac ibadeti için ön kayıtlar başladı. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?