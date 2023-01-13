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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

Hac fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kutsal toprakları ziyaret edip Allah (c.c)'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen binlerce kişiyi hac heyecanı sarmış durumda. 2023 Hac ibadeti için ön kayıtlar başladı. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 17:18
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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

Hac ön kayıtlarının duyurulmasının hemen ardından arama motorlarında "Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?", "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" aramaları hız kazandı. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında ön kayıt başvurularını yapabilecek. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Hac kayıt ve kurasına dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

2023 HAC KURA TARİHİ

Diyanet İşleri henüz kura çekimi tarihi hakkında açıklama yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir..

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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor. Kura tarihleri de başvuru işlemleri ardından netlik kazanacak.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI

ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

HAC DURUM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!