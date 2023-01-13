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Haberler Galeri Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

Bu akşam yayınlanması planlanan ATV ekranlarının merakla beklenen Ateş Kuşları dizisi saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak. Kendine has konusu ve fragmanlarıyla büyük ilgi uyandıran dizi hem duygulandıracak hem de içinizi ısıtacak. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 18:15
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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Büyük bir heyecanla beklenen dizi hem duygulandıracak hem de içinizi ısıtacak. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN?

Her cuma günü Ateş Kuşları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…