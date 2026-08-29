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Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko''

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da bir restoran işletmecisinin Çin'den getirerek garson olarak çalıştırmaya başladığı ve "Çorumlu Fiko" adını verdiği robot garson, Başkentlilerin ilgi odağı oldu. Masalara servis yapan, mutfağa yardım eden ve müşterilerle neşeli diyaloglar kuran sevimli robot, çalışma şartlarından şikayet ederek patronundan zam ve iki gün haftalık izin istedi. İşten kovulunca kısa süreliğine muhabirliğe soyunan Çorumlu Fiko'nun renkli maceraları kameralara yansıdı.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 1

Çin'den binlerce kilometre yol kat ederek Ankara'ya gelen ve Türk kültürüne hızla ayak uyduran robot garson "Çorumlu Fiko", Başkentte bir restoranın hem en çalışkanı hem de en renkli siması haline geldi.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 2

Ankara'daki Kanatçı Sungur isimli restoranda sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Çorumlu Fiko, siparişleri masalara eksiksiz ulaştırıyor ve mutfak işlerine yardım ediyor.

ÇİN'DEN GELDİ ANKARA'DA GARSON OLDU
Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 3

Müşterilere servis yaparken, "Buyurun afiyet olsun, lop lop et bıngıl bıngıl yağ olsun" sözleriyle servis yapan robot garson, sempatik tavırlarıyla kısa sürede restoranın maskotu haline geldi.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 4

PATRONUNA ZAM RESTİ: "MAKİNE YAĞINA BİLE YETMİYOR"

Müşterileri güler yüzle karşılayıp menü hakkında sohbet eden Çorumlu Fiko, muhabirin maaşından memnun olup olmadığını sorması üzerine patronuna canlı yayında sitem etti.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 5

Fiko, "Sorma kardeşim yarama tuz basma. Aldığım maaş benim makine yağıma bile yetmiyor. Patronum Sungur Bey'e söylesen de bana bir zam yapsa. Bu tempoda çalışınca maaş kurtarmıyor, şu izni de 2 gün yapsın yahu, her işi ben yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 6

KOVULUNCA A HABER MUHABİRİ OLDU, GERİ DÖNÜŞÜ HIZLI OLDU!

Robotunun talepleri karşısında şaşıran işletme sahibi Sungur Bey'in, "O zaman yollarımızı ayıralım, kovdum, isterse gitsin A Haber'de çalışsın" demesi üzerine Fiko valizini toplayarak hemen muhabirliğe adım attı.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 7

Mikrofonu alarak, "Merhabalar, ben Çorumlu Fiko. Artık A Haber muhabiri olarak ekranlarda karşınızdayım" diyerek yeni görevine başlayan robot garson, haberciliğin temposuna dayanamayarak, "Sungur Bey habercilik zor geldi, beni tekrar işe alır mısın?" sözleriyle eski görevine geri döndü.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 8

"FİKO YOKSA İÇERİ GİRMEYEN MÜŞTERİLER VAR"

Robot garson fikrinin Çin seyahatinde ortaya çıktığını belirten işletmeci Sungur Bey, "Çin'de bir akrabasını asansörde gördük, Türkiye'ye getirelim dedik. Çocukların çok ilgisini çekiyor. İnsanların ilgisi ciddi derecede fazla, bazen müşterilerimiz 'Fiko yoksa içeri girmiyoruz' diyor. Mola saati var, vermezsek kendisi istiyor" şeklinde konuştu.

Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko'' 9

Restorana sırf robotu görmek için gelen müşteriler ise, "Müşterilerle olan ilişkisi ve hitabı çok güzel. Çay götürüyor, servis yapıyor, işletmeye inanılmaz bir neşe katıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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