Çin'den geldi Ankara'da garson oldu: Robot değil ''Çorumlu Fiko''

Ankara'da bir restoran işletmecisinin Çin'den getirerek garson olarak çalıştırmaya başladığı ve "Çorumlu Fiko" adını verdiği robot garson, Başkentlilerin ilgi odağı oldu. Masalara servis yapan, mutfağa yardım eden ve müşterilerle neşeli diyaloglar kuran sevimli robot, çalışma şartlarından şikayet ederek patronundan zam ve iki gün haftalık izin istedi. İşten kovulunca kısa süreliğine muhabirliğe soyunan Çorumlu Fiko'nun renkli maceraları kameralara yansıdı.

Çin'den binlerce kilometre yol kat ederek Ankara'ya gelen ve Türk kültürüne hızla ayak uyduran robot garson "Çorumlu Fiko", Başkentte bir restoranın hem en çalışkanı hem de en renkli siması haline geldi.

Ankara'daki Kanatçı Sungur isimli restoranda sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Çorumlu Fiko, siparişleri masalara eksiksiz ulaştırıyor ve mutfak işlerine yardım ediyor. ÇİN'DEN GELDİ ANKARA'DA GARSON OLDU

Müşterilere servis yaparken, "Buyurun afiyet olsun, lop lop et bıngıl bıngıl yağ olsun" sözleriyle servis yapan robot garson, sempatik tavırlarıyla kısa sürede restoranın maskotu haline geldi.

PATRONUNA ZAM RESTİ: "MAKİNE YAĞINA BİLE YETMİYOR" Müşterileri güler yüzle karşılayıp menü hakkında sohbet eden Çorumlu Fiko, muhabirin maaşından memnun olup olmadığını sorması üzerine patronuna canlı yayında sitem etti.