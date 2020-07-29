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Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:59
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Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Kurban Bayramı'na 2 gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi.

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Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

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Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

KORONA VİRÜS BİLE ENGEL OLAMADI

İlçede korona virüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi.

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Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

En büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülürken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi. Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor.