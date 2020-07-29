HaberlerGaleriGüvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü
Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı: 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü
Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.
Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:57Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:59