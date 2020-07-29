Bayram namazı saati kaçta? İstanbul, Ankara, Sivas ve tüm illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı, İslâm'ın beş temel ibadetinden hac ziyaretini ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini getirir. Müslümanlar, Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içinde. Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm illerin bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı saati kaçta? İşte İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri...