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Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller
Kurban Bayramı namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İslam alemi, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyor. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, bayram namazı saati kaçta? İşte İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:23Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:43