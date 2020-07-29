29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

Kurban Bayramı namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İslam alemi, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyor. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, bayram namazı saati kaçta? İşte İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:43
  • 1
  • 16
Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

Bayram namazı saati kaçta? İstanbul, Ankara, Sivas ve tüm illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı, İslâm'ın beş temel ibadetinden hac ziyaretini ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini getirir. Müslümanlar, Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içinde. Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm illerin bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı saati kaçta? İşte İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

İşte il il 2020 Kurban Bayramı namazı saatleri:

  • 3
  • 16
Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

ADANA Kurban Bayramı namaz saati: 06:15
ADIYAMAN Kurban Bayramı namaz saati: 06:01
AFYONKARAHİSAR Kurban Bayramı namaz saati: 06:31
AĞRI Kurban Bayramı namaz saati: 05:39
AKSARAY Kurban Bayramı namaz saati: 06:17
AMASYA Kurban Bayramı namaz saati 06:06
ANKARA Kurban Bayramı namaz saati 06:19
ANTALYA Kurban Bayramı namaz saati 06:33
ARDAHAN Kurban Bayramı namaz saati 05:38
ARTVİN Kurban Bayramı namaz saati 05:41
AYDIN Kurban Bayramı namaz saati 06:43

  • 4
  • 16
Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

BALIKESİR Kurban Bayramı namaz saati 06:40
BARTIN Kurban Bayramı namaz saati 06:18
BATMAN Kurban Bayramı namaz saati 05:50
BAYBURT Kurban Bayramı namaz saati 05:49
BİLECİK Kurban Bayramı namaz saati 06:30
BİNGÖL Kurban Bayramı namaz saati 05:51
BİTLİS Kurban Bayramı namaz saati 05:45
BOLU Kurban Bayramı namaz saati 06:23
BURDUR Kurban Bayramı namaz saati 06:34
BURSA Kurban Bayramı namaz saati 06:34

  • 5
  • 16
Diyanet 2020: Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı namazı saatleri: İstanbul, Ankara, Sivas, Eskişehir ve tüm iller

ÇANAKKALE Kurban Bayramı namaz saati 06:45
ÇANKIRI Kurban Bayramı namaz saati 06:15
ÇORUM Kurban Bayramı namaz saati 06:10