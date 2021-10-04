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Haberler Galeri BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 5 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı kampanyalarının belli olmasının ardından haftanın kampanyaları merak edilmeye başlandı. Sporcular için protein tozu, karabuğday patlağı, yüksek proteinli kakaolu fındık kreması, şeker ilavesiz yüksek proteinli çikolata, fit karışım kuruyemiş gibi birçok ürünleri satışa çıkaracak olan BİM marketler, öte yandan metal kaplama cam organizer, kum saati, ipli ahşap fotoğraf çerçevesi, kapitoneli kare minder, 7 yapraklı makrome duvar süsü, dekoratif ayna, metal gold ayna gibi ürünleri müşterilerin beğenisine sundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:48
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BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta sürpriz ürünler satışa çıkacak. Sporcu ürünleri, bakım ürünleri, ev dekorasyonları gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 5 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

Protein Tozu

• 150 g

Karabuğday Patlağı

• Glutensiz
• Yüksek Lif

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BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması

• 330 g

Şeker İlavesiz Yüksek Proteinli Çikolata

• 70 g

Şeker İlavesiz Çikolata Kaplı Nohut Unlu Draje

• Yüksek lif
• 80 g

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BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

Fıstık Ezmesi

• 320 g
• %100 yer fıstığı

Hurma Topları

• 96 g

Dolgulu Hurma Topları

• 96 g

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BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi

• 350 g

Fit Karışım Kuruyemiş

• 150 g

Kahveli Multivitaminli İçecek

• 4x250 ml

İzotonik Sporcu İçeceği

• 500 ml