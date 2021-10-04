04 Ekim 2021, Pazartesi
BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...
BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 5 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı kampanyalarının belli olmasının ardından haftanın kampanyaları merak edilmeye başlandı. Sporcular için protein tozu, karabuğday patlağı, yüksek proteinli kakaolu fındık kreması, şeker ilavesiz yüksek proteinli çikolata, fit karışım kuruyemiş gibi birçok ürünleri satışa çıkaracak olan BİM marketler, öte yandan metal kaplama cam organizer, kum saati, ipli ahşap fotoğraf çerçevesi, kapitoneli kare minder, 7 yapraklı makrome duvar süsü, dekoratif ayna, metal gold ayna gibi ürünleri müşterilerin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:48
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