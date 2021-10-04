BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...

BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta sürpriz ürünler satışa çıkacak. Sporcu ürünleri, bakım ürünleri, ev dekorasyonları gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 5 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...