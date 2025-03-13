Güngören’de kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen yöneticiye komşu terörü!

"KAROT ALDIRINCA GELDİ BANA SALDIRDILAR"



Kentsel dönüşüm için yetkililerden yardım isteyen Hürremoğlu "Karot aldırınca geldi bana saldırdılar. Akşamına da benim evimim resimlerini çekip taciz ediyorlar. Beni tehdit ediyor. Telefon kamerasına da çektim, el sallıyor aşağıdan. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Yarısı bizden kampanyası bu sene bitiyor. Her binaya kat vermelerini istiyorum. Karot aldırdık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.