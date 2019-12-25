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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

A ve C vitamini deposu olarak bilinen mandalinanın faydaları adeta saymakla bitmiyor. Kanser tedavisinden, kalp krizi riskini azaltması, kemik gelişimini sağlaması, göz sağlığı için önemli olması gibi birçok konuda insan vücuduna yarar sağlayan mandalinanın öyle bir zararı çıktı ki herkes şaşkına döndü. Mandalinanın günde sadece 1 porisyon yanı 2 adet tüketilmesi gerektiği açıklandı. Peki ya günde 2 taneden fazla mandalina tüketilirse ne olur?

Giriş Tarihi: 25.12.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 22:09
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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

A ve C vitamini deposu olarak bilinen mandalinanın faydaları adeta saymakla bitmiyor. Kanser tedavisinden, kalp krizi riskini azaltması, kemik gelişimini sağlaması, göz sağlığı için önemli olması gibi birçok konuda insan vücuduna yarar sağlayan mandalinanın öyle bir zararı çıktı ki herkes şaşkına döndü. Mandalinanın günde sadece 1 porisyon yanı 2 adet tüketilmesi gerektiği açıklandı. Peki ya günde 2 taneden fazla mandalina tüketilirse ne olur?

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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik mandalinanın sağlığımız üzerindeki önemli yararlarını anlattı, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Zengin C vitamini içeriği ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor

B vitamininden de oldukça zengin olan mandalina vücutta DNA ve RNA oluşumunda görev alarak yeni hücrelerin oluşmasını destekliyor.

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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

KANSERE KARŞI KORUYOR

İçeriğindeki folat sayesinde kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini önlemede etkili oluyor.

Uzun süre tok tutuyor

İçeriğindeki çözünür lif olan pektin daha uzun süre tokluk sağlıyor. Yapılan çalışmalara göre, mandalina obezite sorunu olan kişilerde iştah kontrolüne katkıda bulunarak kalori alımını azaltıyor.

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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Mandalinanın potasyum içeriğiyle yüksek kan basıncını önleyerek kalp krizi riskini azalttığı da, yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen faydaları arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik ayrıca içeriğindeki flavonoidler sayesinde kolesterolün düşmesinde de etkili olduğunu belirtiyor.