Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

A ve C vitamini deposu olarak bilinen mandalinanın faydaları adeta saymakla bitmiyor. Kanser tedavisinden, kalp krizi riskini azaltması, kemik gelişimini sağlaması, göz sağlığı için önemli olması gibi birçok konuda insan vücuduna yarar sağlayan mandalinanın öyle bir zararı çıktı ki herkes şaşkına döndü. Mandalinanın günde sadece 1 porisyon yanı 2 adet tüketilmesi gerektiği açıklandı. Peki ya günde 2 taneden fazla mandalina tüketilirse ne olur?