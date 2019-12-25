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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden Somer Şef, mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazandı. Somer Şef olarak tanınan Somer Sivrioğlu, program dışında özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 21:22
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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.

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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ve oğlu Deniz ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...
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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...
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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

MasterChef'in korkulan ismi Mehmet Şef'in tam adı Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef yarışmacılara karşı olan sert tavrıyla tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef programının merak edilen ismi Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı dikkat çekti.