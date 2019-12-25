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MasterChef'in Somer Şef'i ve çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...
MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden Somer Şef, mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazandı. Somer Şef olarak tanınan Somer Sivrioğlu, program dışında özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 21:22
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