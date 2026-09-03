Gençliğin freni tutmadı! Darlık'ta 2 hafta arayla iki acı veda
İstanbul Şile'deki Darlık yolu, motosiklet tutkunlarının adeta yarış pistine dönüştü. Peş peşe yaşanan ölümlü kazalarla gündeme gelen virajlı yolda, 17 Ağustos'ta 22 yaşındaki Ceyda Yakova, 30 Ağustos'ta ise 30 yaşındaki Yıldırım Ersan meydana gelen feci kazalarda hayatını kaybetti. Yalnızca iki hafta arayla gelen acı haberler yürekleri dağlarken, güzergah için uzmanlar uyardı: "Yol değil, aşırı hız ve yarış hırsı öldürüyor."
İstanbul'un Şile ilçesi Darlık Mahallesi yolunda, motosiklet tutkunlarının yoğun kullandığı kıvrımlı ve virajlı güzergah, art arda yaşanan ölümlü kazalarla gündeme geldi.
17 Ağustos'ta Ceyda Yakova (22), 30 Ağustos'ta ise Yıldırım Ersan (30) motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. İki ölümün yalnızca 2 hafta arayla yaşanması, bölgedeki yol güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Engebeli yapı nedeniyle yol çoğunlukla bir gidiş-bir geliş şeklinde ilerlerken, bazı kesimlerde çok sayıda keskin viraj bulunuyor. Uzun düzlüklerde yüksek hıza çıkan motosikletlilerin, karşılarına aniden çıkan virajlarda uygun dönüş yapamadıkları belirtiliyor.
19 yıllık motosiklet sürücüsü Şerah Çalışkan, özellikle gençler arasında Darlık yolunun adeta yarış pisti gibi görüldüğünü belirterek, yüksek hız, sınırları zorlama ve tecrübesizliğin kazalara yol açtığını söyledi.
İleri ve güvenli sürüş eğitmeni Taner Çağlar ise yolun suçlu olmadığını, motosikletçilerin virajları daha hızlı dönme hırsıyla hareket ettiğini savundu. Çağlar, bölgede denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.