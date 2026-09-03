Gençliğin freni tutmadı! Darlık'ta 2 hafta arayla iki acı veda

Engebeli yapı nedeniyle yol çoğunlukla bir gidiş-bir geliş şeklinde ilerlerken, bazı kesimlerde çok sayıda keskin viraj bulunuyor. Uzun düzlüklerde yüksek hıza çıkan motosikletlilerin, karşılarına aniden çıkan virajlarda uygun dönüş yapamadıkları belirtiliyor.

19 yıllık motosiklet sürücüsü Şerah Çalışkan, özellikle gençler arasında Darlık yolunun adeta yarış pisti gibi görüldüğünü belirterek, yüksek hız, sınırları zorlama ve tecrübesizliğin kazalara yol açtığını söyledi.

İleri ve güvenli sürüş eğitmeni Taner Çağlar ise yolun suçlu olmadığını, motosikletçilerin virajları daha hızlı dönme hırsıyla hareket ettiğini savundu. Çağlar, bölgede denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.