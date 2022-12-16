Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

ABD'de kalıcı oturum imkanı sağlayan Green Card başvuruları sonlanır sonlanmaz adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Green Card çekiliş tarihi ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card nedir?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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