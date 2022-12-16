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Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

ABD'de kalıcı oturum imkanı sağlayan Green Card başvuruları sonlanır sonlanmaz adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Green Card çekiliş tarihi ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 13:54
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Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor Kasım ayında başvuruları sonlanan Green Card çıkması durumunda kişiye ABD'de kalıcı oturum imkanı sağlamaktadır. Vatandaşlar arama motorlarında "Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki Green Card ne zaman açıklanacak? 2022 Green Card başvuru çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?.

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Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Green Card çekiliş takvimine göre, çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile 19:00'da açıklanacak.

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Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

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Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

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Green Card DV-2023 ne zaman açıklanacak? GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ tarihi belli oldu mu?

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.