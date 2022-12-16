16 Aralık 2022, Cuma
Ejderha Çetesi Edremit'teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi
Balıkesir Edremit'te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip cinsel istismarda bulundular. Detayları o dehşet çiftliğine giden A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:50
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