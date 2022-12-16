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Ejderha Çetesi Edremit'teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

Balıkesir Edremit'te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip cinsel istismarda bulundular. Detayları o dehşet çiftliğine giden A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:50
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Ejderha Çetesi Edremit’teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

Vedat Sezer'in canlı yayında aktardıkları:

Burada büyük bir dehşet yaşandı. A Haber olarak burayı görüntüledik. Çiftlik girişinde büyük bir kapı var. Girişte geniş bir avlu bulunuyor. İçeride bir ev var. Evin bahçesine bakıldığı zaman tüfek fişeklerini görebiliyorsunuz.

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Ejderha Çetesi Edremit’teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

Ateş yakılan bir yer var. Yerde balyozlar var. İşkencelerin yapıldığı barınak tarzı bir yer var. İçeride yorgan yatak ve hayvanlar bulunuyor. Ekipler bölgeye başarılı bir operasyon yaptı ve cephanelikle karşılaştı.

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Ejderha Çetesi Edremit’teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

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Ejderha Çetesi Edremit’teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

Buraya nöbetçi kulübesi gibi kullanılan bir yer de yapılmış. Çiftlik 10 dönümden fazla arazi üzerine kurulmuş.

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Ejderha Çetesi Edremit’teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

Edremit'te esnafların ve genç kadınların getirilip işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği yer burası. Burası tüyler ürperten bir yer. Burası dışarıdan bir tarım arazi gibi görünüyor.