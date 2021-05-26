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Haberler Galeri Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. Gözlerin kamaşacağı Ay tutulması ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Peki, Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:43
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Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2018 yılından gerçekleşen ve Türkiye'den de izlenebilen Kanlı Ay tutulması bu sene de gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması özelliğini aşıyan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi gökyüzünde aynı anda gerçekleşecek "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına odaklandı. Peki, Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

2021 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanlı Ay tutulmasının tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu sene gözlemlenecek Kanlı Ay Tutulması 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek..

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Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

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Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

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Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

"KANLI AY"

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.