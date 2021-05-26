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Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. Gözlerin kamaşacağı Ay tutulması ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Peki, Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:43
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