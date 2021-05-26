Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2018 yılından gerçekleşen ve Türkiye'den de izlenebilen Kanlı Ay tutulması bu sene de gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması özelliğini aşıyan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi gökyüzünde aynı anda gerçekleşecek "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına odaklandı. Peki, Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte cevaplar...