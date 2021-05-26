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Haberler Galeri Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?

Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?

Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir? | Dünya gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. Süper Çiçek Kanlı Ay olarak adlandırılan bu olay gökyüzünde izlenebilecek. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına ilişkin bilmeniz gerekenler....

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:17
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Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?
Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

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Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?
Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.
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Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?

"KANLI AY"

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

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Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?
Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.