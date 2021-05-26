Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir?

Milyonlar bu anı bekliyor! Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Kanlı Ay nedir? | Dünya gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. Süper Çiçek Kanlı Ay olarak adlandırılan bu olay gökyüzünde izlenebilecek. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına ilişkin bilmeniz gerekenler....

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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