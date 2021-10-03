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Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve şimdiye kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini söyledi. Muştuer, "Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 15:47
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Ayasofya-i Kebir Camii’ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde imam olarak bir yılı aşkın bir süredir görev yaptığını söyledi.

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Ayasofya-i Kebir Camii’ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

Ayasofya Camii'nde görev yaptığı için büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Muştuer, "Ayasofya-i Kebir Camii'nde imam olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Rabbimize şükrediyoruz. Cenab-ı Hak bize nasip eyledi. Büyüklerimiz de bizi uygun gördüler. O günden bugüne büyük bir zevk ve heyecan içerisinde vazifelerimizi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Ayasofya-i Kebir Camii’ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

Muştuer, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının her yıl bir temayla kutlandığını anlatarak, "Bu senenin teması 'vefa' olarak belirlendi. Biz toplumun her zaman yanında olan kesimiz. Onların dini konularda bilgilenmelerini sağlıyor, güzel günlerinde yanlarındayız. Milletimizin bize olan teveccühünün sürmesini hatta daha fazla çoğalarak büyümesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya-i Kebir Camii’ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

"3,5 MİLYONDAN FAZLA İNSAN CAMİYİ ZİYARET ETTİ"

Ayasofya-i Kebir Camii'ne yapılan ziyaretler hakkında da bilgi veren Muştuer, şöyle devam etti:

"Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var ve bu zamana kadar 3,5 milyondan fazla insan camiyi ziyaret etti. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri bu ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor. Camiye ilgi hiç eksilmedi, hiç azalmadı. Dünyanın her yerinden ilgi var. Ayasofya-i Kebir Camii sembol bir mabet, sembol bir eser. Her gün 2, 3 insanın Müslüman olduğuna rehberlik, şahitlik yapıyoruz. Kanada'dan gelen bir insan gözünü Ayasofya'ya dikmiş, İslamiyet'i araştırmış, özümsemiş ve 'İslamiyet'e Ayasofya'da girmek istiyorum' diyor. Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler resmi nikahtan sonra dini nikahlarını özellikle Ayasofya'da kıymak istiyorlar."

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Ayasofya-i Kebir Camii’ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

"PANDEMİYLE ALAKALI CAMİMİZDE HİÇBİR SORUN YAŞANMADI"

Ayasofya-i Kebir Camii'nde birçok etkinlik düzenlendiğini ifade eden Muştuer, "Geçen seneden bu zamana Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğümüzün nezdinde bazı konferanslar, icazet merasimleri, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma gibi etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler artarak devam edecek." dedi.

Muştuer, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cumartesi günleri tefsir ve buhari derslerinin de verildiğini dile getirdi.