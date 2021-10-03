03 Ekim 2021, Pazar
Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve şimdiye kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini söyledi. Muştuer, "Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.10.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 15:47
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