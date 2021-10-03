Ayasofya-i Kebir Camii’ne ziyaretçi akını: Açıldığı andaki atmosfer katlanarak devam ediyor

"3,5 MİLYONDAN FAZLA İNSAN CAMİYİ ZİYARET ETTİ"

Ayasofya-i Kebir Camii'ne yapılan ziyaretler hakkında da bilgi veren Muştuer, şöyle devam etti:

"Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var ve bu zamana kadar 3,5 milyondan fazla insan camiyi ziyaret etti. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri bu ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor. Camiye ilgi hiç eksilmedi, hiç azalmadı. Dünyanın her yerinden ilgi var. Ayasofya-i Kebir Camii sembol bir mabet, sembol bir eser. Her gün 2, 3 insanın Müslüman olduğuna rehberlik, şahitlik yapıyoruz. Kanada'dan gelen bir insan gözünü Ayasofya'ya dikmiş, İslamiyet'i araştırmış, özümsemiş ve 'İslamiyet'e Ayasofya'da girmek istiyorum' diyor. Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler resmi nikahtan sonra dini nikahlarını özellikle Ayasofya'da kıymak istiyorlar."