Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

Çorum'da yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'daki Yerkapı Tüneli'nde sürmekte arkeolojik çalışmalarda heyecanlandıran bir keşif gerçekleştirildi. Hemen hemen 3 bin 500 sene önce kök boya ile çizildiği değerlendirilen ve tanrıların betimlendiği tahmin edilen 249 yeni hiyeroglif (antik döneme ait bir yazı sistemi) bulundu. Bu keşif ile Hitit medeniyetinin geleneklerine ait yeni bilgilerin elde edilmesi hedefleniyor. İşte ayrıntılar...