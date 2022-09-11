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Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

Çorum'da yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'daki Yerkapı Tüneli'nde sürmekte arkeolojik çalışmalarda heyecanlandıran bir keşif gerçekleştirildi. Hemen hemen 3 bin 500 sene önce kök boya ile çizildiği değerlendirilen ve tanrıların betimlendiği tahmin edilen 249 yeni hiyeroglif (antik döneme ait bir yazı sistemi) bulundu. Bu keşif ile Hitit medeniyetinin geleneklerine ait yeni bilgilerin elde edilmesi hedefleniyor. İşte ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:30
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Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri'nde 1907 yılında başlayan arkeolojik kazılar, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

3 BİN 500 YIL ÖNCESİNE AİT…

Farklı ülke ve üniversitelerden arkeolog, Hititolog ve benzeri uzmanlık alanından bilim insanlarının birlikte yürüttüğü kazılarda 80 metre uzunluğunda, binlerce taş kullanılarak inşa edilen Yerkapı Tüneli'nde yaklaşık 3 bin 500 yıl önce çizildiği tahmin edilen yeni simgeler bulundu.

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Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

Kazı ekibinden Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Genç, 13 Ağustos'ta öğrencilerle fotoğraf çekmek için ören yerinde gezdiği sırada Yerkapı Tüneli'nin orta kısmındaki taşlara kök boya ile çizildiği tahmin edilen simgeleri fark etti.

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Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

TAM 249 ADET

Tünelde 249 simgeyi tespit eden Genç, keşfini kazı başkanı Schachner ile paylaştı. Schachner de Yerkapı ve simgelerin 3 boyutlu taramasını yaptırarak, hiyeroglifleri bilim dünyasına kazandırdı.

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Görüntüler Çorum’dan… Hattuşa’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 senelik 249 yeni hiyeroglif bulundu

BİNLERCE SENEDİR AYNI KALMIŞ

Simgelerin, tünelin her mevsim ortalama sıcaklığa sahip olması, güneş ve yağmur girmeyen karanlık bir ortamda bulunması gibi nedenlerle binlerce yıldır bozulmadan günümüze ulaştığı tahmin ediliyor.