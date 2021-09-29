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'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

Denizli'de Endonezyalı Nel Mawati ile sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlenen Ahmet Kara, boşanmanın yollarını arıyor. Kara, "Şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım." dedi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:08
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’Google Translate’ ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı.

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’Google Translate’ ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı.

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’Google Translate’ ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı.

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’Google Translate’ ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

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’Google Translate’ ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

'NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi: