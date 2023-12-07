07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...

Gönül Dağı, Anadolu'nun derinliklerinde geçen duygusal hikayelerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimlerin başrolde olduğu dizinin son bölümünde yaşannalar sonrası kasabada gözyaşları adeta sel olmuştu. Yayınlanan fragmana göre, Düğüncü Muammer'in ölümü sonrası kasaba, bir acıyla daha yıkılacak. İşte Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:14
  • 1
  • 10
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından...

Gönül Dağı dizisinin son bölümü, izleyicileri dramatik bir gelişmeyle karşı karşıya bıraktı. 2 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 116. bölümde, Düğüncü Muammer'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından...

KASABADA ACILAR DİNMEK BİLMİYOR!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri bu kez yürek burkan bir olayla karşılıyor. Son bölümde yaşanan trajik gelişme, kasaba halkını derinden etkiledi ve Düğüncü Muammer'in ölümü, kasabada büyük bir acıya sebep oldu.

  • 3
  • 10
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından...

Dizinin yeni bölüm fragmanında, Düğüncü Muammer'in ölümü sonrasında Veysel, Kenan'ı bir daha affetmeme kararı aldığını açıklıyor. Bu durum, kardeşler arasındaki gerilimin artmasına neden olurken, izleyicilerin de büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep oluyor.

  • 4
  • 10
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından...

ELİF GERİ DÖNDÜ

Elif, diziye geri döndü. Kenan ile Elif'in buluşmasının ardından, çiftin yaşayacağı yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

  • 5
  • 10
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından...

RÜSTEM'İN ACISI

Yangın nedeniyle Rüstem'in gözleri hasar aldı ve tamamen görme yetisini kaybetti. Bu nedenle Rüstem karakterini canlandıran Özcan Varaylı'nın ilerleyen süreçte diziden ayrılacağı iddia edildi.