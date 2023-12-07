GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından...

Dizinin yeni bölüm fragmanında, Düğüncü Muammer'in ölümü sonrasında Veysel, Kenan'ı bir daha affetmeme kararı aldığını açıklıyor. Bu durum, kardeşler arasındaki gerilimin artmasına neden olurken, izleyicilerin de büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep oluyor.