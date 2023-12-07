07 Aralık 2023, Perşembe
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...
Gönül Dağı, Anadolu'nun derinliklerinde geçen duygusal hikayelerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimlerin başrolde olduğu dizinin son bölümünde yaşannalar sonrası kasabada gözyaşları adeta sel olmuştu. Yayınlanan fragmana göre, Düğüncü Muammer'in ölümü sonrası kasaba, bir acıyla daha yıkılacak. İşte Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:14
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10