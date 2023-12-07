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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya'yı karıştıran olay

Antalya'da annesi dışarıdayken babasının evde uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açarak sokağa çıkan 2 yaşındaki afacan mahalleyi alarma geçirdi. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yolda yürürken duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde fark edilen çocuk, bir dükkana götürülüp polise haber verildi. Ağlayan çocuk daha sonra annesine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:43
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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya’yı karıştıran olay

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı.

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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya’yı karıştıran olay

Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen minik afacanı çevredeki vatandaşlar fark ederek bir dükkana götürdü. Vatandaşlar durumu polise bildirirken, ıslanan ufaklığın üstündeki giysiler çıkartılıp yeni kıyafetler giydirildi.

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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya’yı karıştıran olay

CEP TELEFONUNDAN VİDEO AÇILINCA SAKİNLEŞTİ
Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı.

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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya’yı karıştıran olay

Oldukça korktuğu gözlenen minik yavruya vatandaşlar üşümemesi için battaniye getirdi. Zaman zaman ağlayan ufaklığa yine komşular tarafından süt, kraker verildi, cep telefonundan da video izletildi.

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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya’yı karıştıran olay

VATANDAŞLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Çocuğu sokakta yürürken fark eden vatandaşlardan Güldane Demiray, "Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm" diyerek gözyaşı döktü.