2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya’yı karıştıran olay

VATANDAŞLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çocuğu sokakta yürürken fark eden vatandaşlardan Güldane Demiray, "Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm" diyerek gözyaşı döktü.