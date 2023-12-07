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2 yaşındaki bebek babası uyurken evden kaçtı! Antalya'yı karıştıran olay
Antalya'da annesi dışarıdayken babasının evde uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açarak sokağa çıkan 2 yaşındaki afacan mahalleyi alarma geçirdi. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yolda yürürken duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde fark edilen çocuk, bir dükkana götürülüp polise haber verildi. Ağlayan çocuk daha sonra annesine teslim edildi.