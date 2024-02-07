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Gökhan Tombak'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler Köyü'nde 1 Aralık 2022 tarihinde yaşanan olay, Gökhan Tombak'ın evinin önünde tüfekle vurularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Müge Anlı'dan yardım isteyerek cinayetin aydınlatılması için çaba sarf eden eş Asuman Hanım, Tombak'ın ölümünde muhtarın parmağı olduğuna işaret etti. Programa katılan kişiler ise Osman, Muhammet Akıncı ve İsmet Gökhan'ın muhtarın karısı ile ilişkisi olduğunu bu nedenle bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde ise muhtarın oğlu ve eşi, köyde dolaşan bu dedikodulara ilişkin konuştu ve olayın gerçek perde arkasını aydınlatmaya çalıştı. İşte olayla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:58
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Gökhan Tombak’ı kim öldürdü? Müge Anlı’da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Gökhan Tombak'ın sır dolu ölümüne ilişkin detaylar tek tek ortaya çıkıyor. 38 yaşındaki Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022'de Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'ndeki evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü. 1 Aralık 2022 gecesi Bucak'taki bir eğlence mekanından ayrılan muhtar azası Gökhan Tombak, evine gitmeyi planlarken kendisine doğrultulan av tüfeğinin hedefi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökhan Tombak’ı kim öldürdü? Müge Anlı’da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

GÖKHAN TOMBAK DEFİNE İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Programın geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümünde Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, stüdyoya çağırıldı. Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok. Define çıkarılırken küfrediyorum." diyerek kendisini savundu.

Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik'in daha önce define işlerinden dolayı hapis yattığı öğrenildi. Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu da gündeme gelirken Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.

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Gökhan Tombak’ı kim öldürdü? Müge Anlı’da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

Muhtar ile Gökhan Tombak'ın arasındaki ihanet iddiaları konuşulurken Ayşe Uçar hakkında söylenenleri cevapladı. Kocasının hasta olduğu için yayına katılamadığını söyleyen Ayşe Uçar, "Köydeki dedikodulardan haberim yoktu. Kocam ile Gökhan'ın hiçbir sorunu yoktu. Eşi ile birlikte evimize girip çıkarladı" dedi.

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Gökhan Tombak’ı kim öldürdü? Müge Anlı’da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

Cinayetten önce Gökhan Tombak ile aynı mekanda görülen muhtarın oğlu Ahmet Uçar ise selamlaşmadıkları iddialarına "Yanına gitmedim ama uzaktan selamlaştık" dedi.

Cinayetten sonra babasının ve kendi telefonunun neden kapalı olduğu sorulan Ahmet Uçar, "Telefonum çekmiyordu" dedi.

Cinayetten 2 ay sonra bir telefon konuşmasında "Birini daha öldürürüz" dediği ortaya çıkan Ahmet Uçar, "Daha önce birine tokat bile atmadım ben ne öldürmesi?" dedi.

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Gökhan Tombak’ı kim öldürdü? Müge Anlı’da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

Telefon konuşmasının yanlış anlaşıldığını söyleyen muhtarın oğlu çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla dikkkat çekti. Muhtar azası Gökhan Tombak cinayetinde define husumeti ve ilişki iddiasının üzerinde duruluyor.