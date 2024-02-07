Gökhan Tombak'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da akılalmaz olay! O iddialar şaşkına duyanları şaşkına çevirdi!

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler Köyü'nde 1 Aralık 2022 tarihinde yaşanan olay, Gökhan Tombak'ın evinin önünde tüfekle vurularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Müge Anlı'dan yardım isteyerek cinayetin aydınlatılması için çaba sarf eden eş Asuman Hanım, Tombak'ın ölümünde muhtarın parmağı olduğuna işaret etti. Programa katılan kişiler ise Osman, Muhammet Akıncı ve İsmet Gökhan'ın muhtarın karısı ile ilişkisi olduğunu bu nedenle bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde ise muhtarın oğlu ve eşi, köyde dolaşan bu dedikodulara ilişkin konuştu ve olayın gerçek perde arkasını aydınlatmaya çalıştı. İşte olayla ilgili tüm detaylar...