Giresun’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Hükümet millete verdiği sözü tuttu

Sel felaketinden en çok etkilenen ve devlet-vatandaş iş birliğiyle yaraların sarıldığı Dereli'de; afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.