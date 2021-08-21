21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Anne babalar dikkat! İşte okullardaki "yüz yüzde eğitim rehberi" Teneffüsler artık böyle yapılacak
Türkiye'de yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüz eğitimin nasıl yapılacağını anlattı. Kurul bünyesinde başlatılan "yüz yüze eğitim rehberi" çalışması, okullardaki yeni dönemin nasıl olacağını detaylı bir şekilde açıklıyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 15:53
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