21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Anne babalar dikkat! İşte okullardaki "yüz yüzde eğitim rehberi" Teneffüsler artık böyle yapılacak

Anne babalar dikkat! İşte okullardaki "yüz yüzde eğitim rehberi" Teneffüsler artık böyle yapılacak

Türkiye'de yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüz eğitimin nasıl yapılacağını anlattı. Kurul bünyesinde başlatılan "yüz yüze eğitim rehberi" çalışması, okullardaki yeni dönemin nasıl olacağını detaylı bir şekilde açıklıyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 15:53
  • 1
  • 15
Anne babalar dikkat! İşte okullardaki yüz yüzde eğitim rehberi Teneffüsler artık böyle yapılacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberinin eğitim dönemi başlarken hazır hale getirilerek, okullara gönderileceğini belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Anne babalar dikkat! İşte okullardaki yüz yüzde eğitim rehberi Teneffüsler artık böyle yapılacak

Prof. Dr. İlhan, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler var. Bu rehberlerimize göre okullarımızda neler yapılması gerektiğinden tutun da AVM, restoran ve çalışma ortamlarında neyin, nasıl yapılması gerektiği çok açık ifade ediliyor hatta aynı şey tedavi, filyasyon rehberleri için de geçerli. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte hazırladığımız 'güvenli kampüs' rehberimiz var. Bu rehberimiz de üniversitelerimizin nasıl güvenli çalışacağını söylüyor. Bu da çok önemli. Şu an tabi okul rehberimiz ön plana çıkıyor. Okullarımızı açtığımızda aslında neler yapmamız gerektiği o rehberimizde detaylı olarak yazıyor" dedi.

  • 3
  • 15
Anne babalar dikkat! İşte okullardaki yüz yüzde eğitim rehberi Teneffüsler artık böyle yapılacak

'GİRİŞ- ÇIKIŞLARDA KALABALIĞA MEYDAN VERİLMEMELİ'
Prof. Dr. İlhan, okullara ilişkin rehberin daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatarak, "Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi, özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalığa meydan verilmemesi çok önemli.

  • 4
  • 15
Anne babalar dikkat! İşte okullardaki yüz yüzde eğitim rehberi Teneffüsler artık böyle yapılacak

Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, velilerimizin de aşı olmasının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Eğer büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz aşılarını tamamlarsalar zaten çocuklarımıza bulaş da az olacaktır. Çocuklarımız enfekte olup eve götürürse hastalığı, evdeki kişilerin de etkilenmesi çok az olacaktır.

  • 5
  • 15
Anne babalar dikkat! İşte okullardaki yüz yüzde eğitim rehberi Teneffüsler artık böyle yapılacak

Hazır okullar açılırken velilerimizi de öğretmenlerimizi de bir kez daha aşı olmaya davet etmek gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri rehber üzerinde çalışıyor, rehberde güncellenmesi gereken bir durum söz konusuysa mutantlar ile ilgili özellikle, buna göre rehberde yer alacak; ama çok fazla değişiklik söz konusu olmayacak. Eğitim dönemi başlarken rehber de hazır hale gelmiş olur, okullarımıza dağıtılır" diye konuştu.