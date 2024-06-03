Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkazdan 1 kişi ölü, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan facia bir kez daha beklenen İstanbul depremi konusunda tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'deki olay sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada olası Marmara Depremi'nden en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı. İşte detaylar...