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Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkazdan 1 kişi ölü, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan facia bir kez daha beklenen İstanbul depremi konusunda tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'deki olay sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada olası Marmara Depremi'nden en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:59
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Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı bina 1 kişiye mezar olurken 8 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

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Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

Kendiliğinden çöken bina sonrası gözler olası büyük İstanbul depremine çevrilmiş durumda.

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Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'de gerçekleşen olay sonrası İstanbul'da yaşanacak olası depremde en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı

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Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

ÖZHASEKİ BİNADA KAÇAK KATLAR MEVCUT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin, ayrıca mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

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Beklenen İstanbul depremi için şok sözler! En çok bu bölge zarar görecek...

Sabah'ın haberine göre Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve şu bilgileri paylaştı: