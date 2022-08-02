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Haberler Galeri Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından 'öpüşerek başlamalıyız' dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından 'öpüşerek başlamalıyız' dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Yaşananların üzerinden geçen 1 yılda genç kadın aylarca psikolojik tedavi görürken şüpheli eğitmenin ifadesi dahi alınamadı.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.08.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:06
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Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

İstanbul'da bir yazılım şirketinde sistem destek ekibinde çalışan 24 yaşındaki Hazal A., henüz 9 yaşında bir ilkokul öğrencisiyken Barış İçin Müzik Vakfı'yla tanıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

Vakıf aracılığıyla okulun kömürlüğünde uzun yıllar akordiyon eğitimi alan Hazal, 13'üne bastığında orkestrada çalmaya başladı. Yolu vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus ile kesişen genç öğrenci, eğitmen ile birlikte çello derslerine başladı.

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Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.

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Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

"KIZ KARDEŞİM DİYE SEVERDİ"
Yaşadığı dehşeti ve atlatamadığı bunalım sürecini SABAH'a anlatan Hazal A; "Samuel hem orkestra şefiydi hem de Barış İçin Müzik Vakfı'nda çello eğitimi veriyordu. 8 yıl ondan eğitim aldım.

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Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...

Bu süre içinde ailemle tanıştı, defalarca birlikte yemek yedik. Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi, ailem de ona çok güvenirdi. Geçen sene vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi, ben de misafir olarak gittim."