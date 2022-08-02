04 Ağustos 2022, Perşembe
Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel soruların ardından 'öpüşerek başlamalıyız' dedi | Korku filmi gibi kaçmaya çalıştı ama...
İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Yaşananların üzerinden geçen 1 yılda genç kadın aylarca psikolojik tedavi görürken şüpheli eğitmenin ifadesi dahi alınamadı.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:06
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