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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Yusuf Kavuk'un kaybında önemli gelişmeler yaşandı. Alaçatı'da aşçılık yapan ve Bursa'da kaybolan Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşan tanıklar cinayet şüphesini artırdı. Yusuf'u son gören kişi olan Arsen Bey tehdit mesajları aldığını ileri sürerken bir başka tanık şüphelerin odağındaki Harun Ateş'in iş yerine kanlı kıyafetlerle geldiğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:28
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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Temmuz ayında ortadan kaybolan Yusuf Kavuk'un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu akılları karıştırırken Kavuk'un bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimali gündeme geldi.

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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'un Yusuf Kavuk ile ilişkisi olduğu öne sürülürken aynı zamanda Harun Ateş ile de birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Yusuf'un telaşlı bir hali yoktu. Bir arkadaşından da bahsetmedi" dedi.

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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Yusuf'un kendisini Makedonya tatilinden döndükten sonra aradığını belirten Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi" sözlerini kullandı.