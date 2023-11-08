Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında çarpıcı iddia! “Üstü başı kan içinde geldi”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Yusuf Kavuk'un kaybında önemli gelişmeler yaşandı. Alaçatı'da aşçılık yapan ve Bursa'da kaybolan Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşan tanıklar cinayet şüphesini artırdı. Yusuf'u son gören kişi olan Arsen Bey tehdit mesajları aldığını ileri sürerken bir başka tanık şüphelerin odağındaki Harun Ateş'in iş yerine kanlı kıyafetlerle geldiğini belirtti. İşte detaylar...