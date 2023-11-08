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Haberler Galeri Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️

Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine ilginç bir operasyona imza attı. Başındaki şişlik nedeniyle şapka ile sokağa çıkan Michael normal bir yaşantı yaşamak için Doktor Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:44
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Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️

Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️

Başında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

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Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️
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Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️
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Başındaki şişlik nedeniyle şapkasız sokağa çıkamıyor 🎩 Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️