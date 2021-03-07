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07 Mart 2021, Pazar
Haberler Galeri Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı
Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı
Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler gözlerine inanamadı. Gelinin dayısı ve yengesi altından daha kıymetli bir takı taktı.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 06:15