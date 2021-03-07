Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada takı töreninde altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar....

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