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Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler gözlerine inanamadı. Gelinin dayısı ve yengesi altından daha kıymetli bir takı taktı.

Giriş Tarihi: 07.03.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 06:15
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Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada takı töreninde altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar....

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Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.

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Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi. Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı. O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil tutkunu damat Erkan Karakeçi'ye (24) düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek takıldı.

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Gelinin dayısından şaşırtan kıymetli takı! Salondakiler gözlerine inanamadı

Boynuna kurdeleyle egzoz takılan damadın, tekerleğin üzerine çıkıp oynadığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.

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