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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Gelinin dayısı düğünde öyle bir takı taktı ki... Salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi Gelinin dayısı düğünde öyle bir takı taktı ki... Salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi Nevşehir'de bir düğünde gelinin dayısı gelin ve damada takı töreninde öyle bir şey taktılar ki davetliler bile hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar.... Giriş Tarihi: 06.12.2020 06:34
Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada takı töreninde altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar....
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Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi. Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı. O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil tutkunu damat Erkan Karakeçi'ye (24) düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek takıldı.
Boynuna kurdeleyle egzoz takılan damadın, tekerleğin üzerine çıkıp oynadığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.