Gelinin dayısı düğünde öyle bir takı taktı ki... Salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi

Nevşehir'de bir düğünde gelinin dayısı gelin ve damada takı töreninde öyle bir şey taktılar ki davetliler bile hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar....

Giriş Tarihi: 06.12.2020 06:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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